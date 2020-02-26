Koronavirüs vakaları Türkiye'nin çevresini sarıyor

Türkiye'nin Kara Sınırı Olan İran ve Irak Dahil Çevresindeki Birçok ülkede, yeni tip koronavirüs vakaları Belirdi.

Yeni tip virüs, Çin'den dünyaya hızlı bir şekilde saldı kendini artan salgın hersaniyede can alıyor .

Dünya nın tamamında yaklaşık 80 bin vakaya rastlanırken , ölü sayısı da neredeyse 3 bini buldu .

Son olarak İran ve Irak'ta vakaların yaşanmasının sonrasında Avrupa'da da toplam olarak 9 ülkede vakalara rastlandı .

Türkiye'nin dört bir yanındaki ülkeler de tek tek bulgular ortaya çıkmasının yanı sıra , yurtta şu ana kadar doğrulanmış bir koronavirüs vakası bulunmuyor. çok şükür devletimiz gereken önlemleri almaya devam ediyor

KARATAY HOCA'NIN DEDİĞİ GİBİ VİRÜSE KARŞI KELLE PAÇA ÇORBASI

Misafir edildiği bir televizyon programında koronavirüs ile korunmaya yönelik kelle paça çorbasını tavsiye eden Canan Karatay, "Ben korona ve grip virüsünü anlatıyorum. Kelle paça güçlü kılıyor vücudu . Bağışıklık sistemi güçlü olanlar yaşamaya savaşmaya devam eder, hastalanmaz. Daha önce gördüğümüz diğer emsal hastalıklar oldu. Diğer salgınlardan daha az ölüme neden oldu. Korunmaya gelince birçok tarafı var. Bir tanesi kelle paça. senelerden beri anlatıyorum , kişinin bağışıklık sistemini güçlendirmesi lazım. Bağışıklık sistemi güçlenince virüsleri çok iyi geçirebiliyoruz." açıklamasını yapmıştı.

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