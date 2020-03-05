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'Koronavirüs ilacını buldum' diyen aktar hakkında yasal işlem

'Koronavirüs ilacını buldum' diyen aktar hakkında yasal işlem

'Koronavirüs ilacını buldum' diyen aktar hakkında yasal işlem
05 Mart 2020 Perşembe 23:01

'Koronavirüs ilacını buldum' diyen aktar hakkında yasal işlem

Van'da İlimizde ikamet eden ve aktar dükkanı olan Mehmet Kasım Alageyik'in, 30 yıllık doktor olduğunu açıklayarak , koronavirüse karşı bir ilaç  keşfettiğini iddia etmesi üzerine Van İl Sağlık Müdürlüğü hemen hareket etti . Halkı dolandırmasına izin verilmedi  Sağlık Müdürlüğü'nce  gerçekleşen yazılı açıklamayla o şahıs konusunda , 'hasta tedavi etmek veya hekim unvanı na sahip olmak ', 'ilaç hazırlama belgesi ve diploması bulunmadığı hallerde ilaç yaptığı ' suçlamasıyla yasal işlem hemen başlatılmıştır. 

İl Sağlık Müdürlüğü'nce gerçekleşen denetimde adı geçen o  kişi ve baharatçının iş yerinin sağlık ve hijyen kurallarına uygun durumda iş yapmadığını  , bitkisel ilaçların hijyen kurallarına uygun olmaması , bitkilerin iyi koşullarda korunmadığı , izinsiz satışı gerçekleşen ürünlerin bulunduğu , yasal mevzuatta anlatılan usul ve esaslara aykırı davranıldığı gibi daha bir takım sorunlarda tespit edilmiş tir, konu Sağlık Bakanlığı'mızın ilgili birimlerine söylenmiştir . Yasa dışı tıbbi müdahalelerin niteliği itibariyle insanın yaşamı ve vücut dokunulmazlığı konusunda tehlike oluşturmaya uygun bir çalışma  alanı olduğunu ve suistimallere açık bulunduğu anlatıldı .


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #Koronavirüs ilacını buldum diyen aktar hakkında yasal işlem
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