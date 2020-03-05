'Koronavirüs ilacını buldum' diyen aktar hakkında yasal işlem

'Koronavirüs ilacını buldum' diyen aktar hakkında yasal işlem

Van'da İlimizde ikamet eden ve aktar dükkanı olan Mehmet Kasım Alageyik'in, 30 yıllık doktor olduğunu açıklayarak , koronavirüse karşı bir ilaç keşfettiğini iddia etmesi üzerine Van İl Sağlık Müdürlüğü hemen hareket etti . Halkı dolandırmasına izin verilmedi Sağlık Müdürlüğü'nce gerçekleşen yazılı açıklamayla o şahıs konusunda , 'hasta tedavi etmek veya hekim unvanı na sahip olmak ', 'ilaç hazırlama belgesi ve diploması bulunmadığı hallerde ilaç yaptığı ' suçlamasıyla yasal işlem hemen başlatılmıştır.

İl Sağlık Müdürlüğü'nce gerçekleşen denetimde adı geçen o kişi ve baharatçının iş yerinin sağlık ve hijyen kurallarına uygun durumda iş yapmadığını , bitkisel ilaçların hijyen kurallarına uygun olmaması , bitkilerin iyi koşullarda korunmadığı , izinsiz satışı gerçekleşen ürünlerin bulunduğu , yasal mevzuatta anlatılan usul ve esaslara aykırı davranıldığı gibi daha bir takım sorunlarda tespit edilmiş tir, konu Sağlık Bakanlığı'mızın ilgili birimlerine söylenmiştir . Yasa dışı tıbbi müdahalelerin niteliği itibariyle insanın yaşamı ve vücut dokunulmazlığı konusunda tehlike oluşturmaya uygun bir çalışma alanı olduğunu ve suistimallere açık bulunduğu anlatıldı .