Korona Virüs Kayseri' de Tesbit Edildi Mi ?

Korona Virüs Kayseride'de Tesbit Edildi mi ? korona virüs nedir korona virüs belirtileri nelerdir ? Korona virüs Türkiyeye de sıçradımı? Nasıl Önlem Alınır İşte detaylar..

Korona Virüs Kayseri'de Tesbit Edildi !

Korona Virüs Kayseride'de Tesbit Edildi ! korona virüs nedir korona virüs belirtileri nelerdir ? Korona virüs Türkiyeye de sıçradımı? Nasıl Önlem Alınır İşte detaylar..

Kayserili N.Y İsimli vatandaş 60 yaşında idi ve Umre dönüşünde birden bire rahatsızlanan şikayetleri artan vatandaş hastaneye kaldırıldı artan ateş öksürük ve nefes kesilmesi şikayeti dolayısıyla Kayseri şehir hastanesine sevk edildive gereken müdahaleler yapıldı

Erkilet hava Limanında korona virüs kaynaklı alınan önlem ler neticesinde umreden dönen 250 kişi kontrolden geçirildibu enada 5 kişi çok yüksek ateş tesbit edildi ve acil olarak Erkilet Hava Alanına özel kıyafetleriyle iki ambulans sevk edildi sağlık ekibi tarafınca gereken tetkitler başlatıldı

N.Y isimli kadın özel dezenfekte odada gözlem altında tutulmakta hastanede tedirginlik sürüyor Hastane Çalışanları ve Erkilet Havalimanında tüm çalışanlar maskeye sarıldı tedirginlik sürüyor....

Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz.

Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Android Uygulamamızı Telefonuza indirip Son Dakika Gelişmelerinden ve Memur İşçi Alımlarına Herkesten Önce Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©