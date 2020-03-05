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Korona Virüs Kayseri' de Tesbit Edildi Mi ?

Korona Virüs Kayseride'de Tesbit Edildi mi ? korona virüs nedir korona virüs belirtileri nelerdir ? Korona virüs Türkiyeye de sıçradımı? Nasıl Önlem Alınır İşte detaylar..

Korona Virüs Kayseri' de Tesbit Edildi Mi ?
05 Mart 2020 Perşembe 18:23

Korona Virüs Kayseri'de Tesbit Edildi !

Korona Virüs Kayseride'de Tesbit Edildi ! korona virüs nedir korona virüs belirtileri nelerdir ? Korona virüs Türkiyeye de sıçradımı? Nasıl Önlem Alınır İşte detaylar..

Kayserili N.Y İsimli vatandaş  60 yaşında idi ve Umre dönüşünde birden bire rahatsızlanan şikayetleri artan vatandaş  hastaneye kaldırıldı artan ateş  öksürük ve nefes kesilmesi şikayeti dolayısıyla Kayseri şehir hastanesine sevk edildive gereken müdahaleler yapıldı

Erkilet hava Limanında korona virüs kaynaklı alınan önlem ler neticesinde umreden dönen 250 kişi kontrolden geçirildibu enada 5 kişi çok yüksek ateş  tesbit edildi ve acil olarak Erkilet Hava Alanına özel kıyafetleriyle iki ambulans sevk edildi sağlık ekibi tarafınca gereken tetkitler başlatıldı

N.Y isimli kadın özel dezenfekte odada gözlem altında tutulmakta hastanede tedirginlik sürüyor Hastane Çalışanları  ve Erkilet Havalimanında tüm çalışanlar maskeye sarıldı  tedirginlik sürüyor....

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Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #korona virüs
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