Korona Virüs Kapsamı Yasaklar Başladı ! İşte Yasak kapsamı Ve Hangi İllerdegerçekleşeceği Uygulanacağı..Detaylar Haberimizde

Korona Virüs Kapsamı Yasaklar Başladı !

Korona Virüs Kapsamı Yasaklar Başladı ! İşte Yasak kapsamı Ve Hangi İllerdegerçekleşeceği Uygulanacağı..Detaylar Haberimizde

Türkiye'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 48 kişi yaşamını yitirdi. Türkiye Günlük Corona virüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, bugün 98 bin 326 test yapıldı, 1509 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 48 hasta vefat etti, 1207 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 257 bin 731'e çıktı. Toplam test sayısı 8 milyon 423 bin 463, vaka sayısı 289 bin 635, vefat sayısı 6 bin 999 olarak kayıtlara geçti. Aktif hasta 24 bin 905, ağır hasta sayısı 1241, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,2 oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Bugün yapılan yaklaşık 100 bin yeni test ile 1509 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Virüsü yenecek güç birlikte mücadeledir." ifadelerini kullandı.

Koca, Twitter hesabından, Kovid-19 salgınının İstanbul'daki durumuna ilişkin paylaşımında, nisan ayında hastaların yüzde 65'inin, vefatların ise yüzde 54'ünün İstanbul'da olduğunu belirterek, alınan tedbirlerle hasta sayısının yüzde 72, vefatların yüzde 78 azaldığını ifade etti.

Koca, "11 Eylül'de hasta sayısı geçen ayın hasta sayısının yaklaşık iki katı. Bugün filyasyon ekip sayımızı yüzde 34 artırdık. Nisan ayında ağır hastaların yüzde 76'sı İstanbul'daki hastanelerimizdeydi. Ancak son 1 ay içinde ağır hasta sayısı İstanbul'da yüzde 42 arttı. İstanbul'da oluşabilecek riski birlikte yok edebiliriz. Mücadele gücümüz tedbirlere birlikte uyum." dedi.

Erzincan'da sokağa çıkma yasağı izni

Erzincan Valisi Mehmet Makas başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, il genelinde salgını önlemek amacıyla başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere tedbirlere yeterince uyulmamasının hastalığın yayılım hızını artırması ve toplum sağlığını riske atması nedeniyle çeşitli kararlar aldı.

Bu kapsamda 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların 11.00-18.00 saatleri dışında sokağa çıkmaları yasaklandı.

65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların pazar yerleri, alışveriş merkezleri, kulüp ve dernek binaları, lokallere girişlerine, cenaze törenleri, düğün ve nikah merasimlerine katılmalarına izin verilmeyecek. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan diğer kararlar ise şöyle:

Aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin TCK'nin 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması.”

Samsun

Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 65 yaş üstü vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanıma saat kısıtlaması getirilmişti.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “65 yaş üstü vatandaşlarımız için kurulumuzun 10 Haziran 2020 tarih ve 68 sayılı sayılı toplantısında her gün sabah 10.00 ve akşam 20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmeleri kararı açıklanmıştı.

'65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın şehir içi toplu taşıma araçlarına her gün 10.00-15.00 saatleri arasında, fiziksel mesafe, maske kullanımı ve hijyen kurallarına uymaları koşuluyla faydalanabilmelerine, belirtilen saatler dışında faydalanmalarının kısıtlanmasına' ibaresinin eklenmesine, 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın kamu kurum ve kuruluşlarındaki ( banka, noter, kargo vb.) iş ve işlemlerinde öncelik tanınmasına karar verilmiştir” denildi. Alınan kararlara uyulmaması durumunda işlem başlatılacağı belirtildi.

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