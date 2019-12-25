Kolajen nedir İnsan Vücununda görevi nelerdir Kolajen nedir? Kolajen içeren besinler nelerdir? Kolajen, cilt bakımına önem veren bireyler için katkısı büyük olan protein olarak anılmaktadır. İnsan vücudunda çok sayıda bulunan bir protein olan Kolajen, deri, bağ dokusu, tendon, eklem, tırnak, diş, saç ve kemikleri olmak üzere birçok organın yapısını oluşturmaktadır Hatta bu madde sıvı şeklinde oldukça pahalı satışı olan bir ürün olmuştur. Bu proteinin hedefi ise dokulara destek sağlamak, doku ya da organların canlı ve esnek kalmasına yardımcı olmaktır. Peki Kolajen tam olarak nedir ve hangi besinlerde bulunmaktadır? İşte, o detaylar

Kolajen nedir İnsan Vücununda görevi nelerdir

Kolajen nedir İnsan Vücununda görevi nelerdir Kolajen nedir? Kolajen içeren besinler nelerdir?

Kolajen, cilt bakımına önem veren bireyler için katkısı büyük olan protein olarak anılmaktadır. İnsan vücudunda çok sayıda bulunan bir protein olan Kolajen, deri, bağ dokusu, tendon, eklem, tırnak, diş, saç ve kemikleri olmak üzere birçok organın yapısını oluşturmaktadır Hatta bu madde sıvı şeklinde oldukça pahalı satışı olan bir ürün olmuştur. Bu proteinin hedefi ise dokulara destek sağlamak, doku ya da organların canlı ve esnek kalmasına yardımcı olmaktır. Peki Kolajen tam olarak nedir ve hangi besinlerde bulunmaktadır? İşte, o detaylar

KOLAJEN NEDİR?

"Kolajen proteinlerin temel taşıdır. Ama öyle sıradan bir protein değil. O vücudun yapısal bütünlüğünü oluşturan esas protein. Ayrıca insan vücudunda en çok bulunan protein de yine kolajen.

ilk olarak derimiz, bağ dokumuz, tendon, eklem, tırnak, diş, saç ve kemiklerimiz olmak üzere göz dâhil hemen her organın yapısında kolajen mevcuttur Temel özelliği ise dokulara sağlamlık vererek dinçlik vermek doku ya da organların diri ve esnek kalmasına yardımcı olmak.

Bu mühim özellikleri yanında hücre onarım ve tazelenmesinde , kemik ve cilt dokusunun şekillenmesinde de önemli görevleri bulunur. Kısacası yeterince kolajeniniz yoksa işiniz zor hatta imkansız. en basit örnekle cildiniz erkenden kırışıp buruşuyor.



Eklem kıkırdaklarınız dökülmeye , tendonlarınız zayıf kalıp kopmaya hazır hale geliyor

"Kolajen meselesine sadece “cilt desteği” olarak bakmamak gerekir. Bana sorarsanız bugünlerde pek moda olan “kolajen takviye”lerinden yararlanmak için harekete geçmeden önce bugünkü notlarımı lütfen dikkatle okuyun.



Hangi probleminize hangi kolajeni kullanmanız lazım, bunun için nekadar miktarda ve süre ile faydalanmanızın şart olduğunu bilmeden de sakın yola çıkmayın.



İnternette sosyal medya ağları olan , Facebook’ta, Instagram’da önünüze konulan eksik ya da yanlış, önemli bir kısmı da dezenformasyondan ibaret duyurulardan lütfen uzak durun.

Gelelim çarpıcı noktalarına .."

NEDEN İHTİYACIMIZ VAR? NEDEN VÜCUDUMUZ AZ KOLAJENE SAHİP?

"Kolajen bedenimizin temel yapı taşlarından biri olmaktadır ki modern çağın (!) yeni beslenme tarzı,fast food yeme şekli hazıe gıda ambalajlı yiyecek içecekler dışarıdan düzenli kolajen alımımızı büyük ölçüde azalttı.

Kolajen zengini iç organlardan (sakatat), kemikli etlerden eskisi kadar sık faydalanmamamız bu sorunun en önemli nedeni.

Pişirme yöntemlerimizin değişmesi, düşük ısıda uzun süre suda kaynatılan hayvansal besinlerin (etli-kemikli tencere yemekleri) yerini paket etlerin bulyonların veya fast food yiyeceklerin, kızartmaların, ızgaraların ya da benzerlerinin alması bedenimize giren kolajen miktarını ciddi ölçüde azaltmıştır.



Kısacası tıpkı probiyotik bakteriler veya omega-3 yağ asitlerinde olduğu gibi ciddi bir kolajen açlığı, eksikliği sonumuz olabilir!

YAŞLANDIKÇA KOLAJEN İHTİYACI VÜCUTTA ARTIYOR

"Vücudumuzun naturel kolajen üretimi 20’li yaşlardan itibaren her yıl ortalama yüzde 1-1.5 oranında kayıp gösteriyor. vücuttaki bu protein azaldıkça da bulunan kolajen liflerinin yıkımı hız kesmeden devam ediyor.



Bu duruma bir dışardan temin edilimi eksikliği eklenince de eklem kıkırdaklarındaki ve tendonlardaki hasarlar, ciltteki kırışma ve sarkmalar doğal olarak hız kazanıyor . Bilinçli bir kolajen takviyesi planı önemli bir ayrıntı.

KOLAJEN İÇERİĞİNİ VÜCUDUMUZDAN KAYIP HALE GETİREN DÖNEMLER