Kalp Hastalıkları ve Kalp Hastaları Kış Aylarında Nasıl Korunmalı Kardiyoloji Uzmanı Dr. Uğur Karabıyık

Sevgili Kamusaati.com Okurları,

Kış aylarının etkisi Soğuk havanın fazlaca hissettirdiği şu günlerde, özellikle kalp hastalıkları olan kişilerin kendine çok daha fazla dikkat etmesi gerekmektedir. Bu yüzden size kısa bir bilgilendirme yazısı yazmak istedik.

İnsan vücudunu ve sağlığını etkileyen en önemli nedenlerden biri de hava değişimleridir. Ani değişen hava şartlarıyla beraber kısa süreli ısı farklılıkları vücudun bu duruma alışmasını zorlaştırır. Bu durum vücudun strese girmesine yol açarak savunma sistemini zayıflatır. Özellikle mevsim geçişlerinde bazı hastalıklar ilerleyebilir. Kalp, hipertansiyon ve şeker hastaları özellikle etkilenmektedir.

Soğuk havanın etkisi ile damarların daralması artıp, gevşemesi olumsuz etkilenmektedir. Kış aylarında artan hava kirliliğinin de etkisi ile kandaki oksijen miktarı azaldığı için kalp daha fazla eforla vücuda kan pompalamaya çalışır ve bu da maalesef kalbin iş yükünü artırır. Nabız sayısında artış ve kan basıncı değerlerinde yükselme gözlenir. Ayrıca soğuk havalarda damar içerisinde kanın akışkanlığı azalarak pıhtılaşma eğilimlerinde artışa sebeb olur ve bu da kişilerde felç riskinin artması ile sonuçlanır. Aynı şekilde kalbi besleyen koroner damarlarda da kasılma ve pıhtılaşma eğilimlerinin artması gibi pek çok mekanizma ile kalp krizi riski ve anjina dediğimiz göğüs ağrısı şikayetleri yüksek oranda artmaktadır.

Peki kalp krizinde hangi belirtiler olur. Kalp krizinin en önemli belirtii göğüs ağrısıdır. kalp krizinde oluşan ağrı batıcı ,noktasal yada iğne batar tarzda hafif ağrılar olmayıp göğüs kafesinin ortasında yada mide bölgesinde yanma ve baskı tarzında genellikle şiddetli bir ağrıdır. Bu ağrı sol kola ve çok nadir vakalarda sağ kola da yayılabilmektedir. Ağrıyla birlikte soğuk terleme ve bulantı hissi eşlik eder. Göğüsteki ağrının yeri tam olarak belli olmayan sıkışma hissi veren bir ağrı olur ve bu ağrı sol kolla birlikte çeneye omuza sırta yayılır , ağrı dinlenirken azalır fakat geçmez en ufak efor da artar.

Ağrının süresi ise genellikle yarım saatten uzun süren bir ağrıdır. Ağrıyla birlikte soğuk terleme ve mide bulantısı ,nefes darlığı vardır. Bununla birlikte kalp krizinden kalbin alt duvarı etkilenmişse,, karın ağrısı ve mide bulantısı da oluşabilmektedir.

Yaşlı hastalarımızda ise daha çok nefes darlığı olarak görülmektedir. Bunun yanında çarpıntı, bayılma, ritim bozukluğu da kalp krizi belirtilerinden biri olabilmektedir. Bununla birlikte Nadiren olsa da kalp yetmezliği ile de ortaya çıkmaktadır.

Bazı insanlarda belirtiler çok gizli olabilir. Örnek olarak diyabet (Şeker) hastaları hemen hemen hiç ağrı duymazlar ve sadece soğuk terleme ve nefes darlığı şikayetleri olur. Bazı hastalarda ise de hiçbir belirti olmayabilir. Buna sessiz miyokard infaktüsü (sessiz kalp krizi) denilmektedir.

Kalp hastalıklarından ölüm tüm genel ölümler içinde ilk sıradaki yerini korumaktadır. Kalp yetmezliği, kalp krizi kalp krampı gibi ölümleri nedenleri içinde de ilk sırayı halk arasına kalp krizi olarak bilinen “akut miyokard infarktüsü” almaktadır. Akut miyokard infarktüsüne nedenli olan ölümlerin büyük çoğunluğu ilk saatler içerisinde olmakta, bunların yarıdan fazlası hastaneye dahi yetiştirilemeden evde, sokakta vs. olmaktadır.

Kış mevsiminde kalp krizi geçirme riskinde artışın temel nedenleri üst solunum yolu enfeksiyonlarının artması, kilo artışının kış mevsiminde artması ve hareketsizliktir. Grip virüsleri kalp hastalığı, hipertansiyon ve diyabet gibi kronik hastalığı olanlarda hızla ilerleyerek zatürreye sebeb olabilmektedir. Bununla birlikte solunum yetmezliğine sebep olarak, yoğun bakım ihtiyacı ve hayati tehlikeye yol açabilmektedir. Bu nedenle kalp hastalığı olan kişilerin, soğuk havalarda gribal hastalıklardan korunmaları oldukça önem taşımaktadır. Ayrıca kış aylarında olumsuz hava koşulları nedeniyle hareketsizlikte artış ve bunun sonucunda meydana gelen kilo artışı kalbin iş yükünü artırmaktadır.

Kış mevsiminde hastalıklardan korunmak için:

-Giyime özen gösterilmeli, soğuktan koruyacak biçimde giyinilmesinin yanısıra aşırı terlememeye dikkat edilmelidir.

- Aşırı yağlı yemek ve hareketsizlik kilo almaya neden olur. Ağır kalorili besinlerden kaçınarak tam tahıllı besinler ile enerji verecek meyve ve sebzeleri yenilmelidir.

-Egzersiz yapmak için havanın daha ılık olduğu saatler veya ev, spor salonu, gibi kapalı ortamlar tercih edilmelidir.

-Kalp ve tansiyon hastaları ilaçlarını düzenli almalıdırlar, yüksek tansiyonu olanlar diyeti bozmamalı, tuzlu yememelidirler.

-Koroner arter hastalığı olan, by-pass olmuş, stent takılmış ya da balonla damarları açılmış hastaların ve kalp yetmezliği olan bireylerin mutlaka grip aşısı yaptırmaları önerilmektedir.

-Kalp hastalarının özellikle tok karnına iken soğuk havaya, rüzgara karşı yürümemeleri gerekir, çünkü rüzgara karşı yürümek göğüs ağrılarına hatta kalp krizine bile neden olabilir.

-Kışın hava kirliliğinin artmasından dolayı kalp hastalarının havanın kirli olduğu zamanlarda dışarı çıkmamaları gerekir.

-Kalp ve tansiyon hastaları grip ilaçlarını kullanmaktan kaçınmalıdırlar. Çünkü grip ilaçlarının çoğunda tansiyonu ve kalp atışını artıran bu nedenle kalbi yoran maddeler bulunmaktadır.

İyi bir kış mevsimi geçirmeniz dileklerimle…..

Dr. Uğur KARABIYIK

KARDİYOLOJİ UZMANI

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