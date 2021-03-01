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İzmir'de doktor hasta yakınına saldırdı

Kliniğinde Prof. Dr. Hasan Yüksel'in saldırısına uğrayan hasta yakınları o anlarda kaydettikleri görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

İzmir'de doktor hasta yakınına saldırdı
01 Mart 2021 Pazartesi 13:42

İzmir'in Bornova ilçesinde Prof. Dr. Hasan Yüksel'in kliniğine bir aile çocuklarını getirdi.

Hasta yakınları, klinikte devam eden 3 aylık tedavi sürecinin işe yaramadığını ve yeni bir tedavi uygulanmasını istedi.

HASTA YAKINLARINA SALDIRDI

Hasta yakınlarının iddiasına göre bu isteğe sinirlenen doktor kendilerine küfrederek saldırdı.

Saldırıya uğrayan hasta yakınları o anları cep tepefonu kamerasıyla kaydetti.

Daha sonra görüntüler sosyal medya platformlarında yayınlandı.

Bir YouTube kanalında yayınlanan görüntülerle birlikte, ”Merhaba, bugün Prof. Dr. adlı çocuk alerji doktorunun İzmir / Bornova ilçesindeki özel kliniğine, 3 ay boyunca devam ettiğimiz tedavi sürecinin bir yenisi gerçekleştirmek için gittik. 3 ay boyunca uygulanan yöntemlerin işe yaramadığını, farklı tedavi yollarının bulunması gerektiğini söylediğimizde bağırarak küfür etti. O anları videoya almak istediğimizde yaralamaya teşebbüs edip darp etti, boğazımı sıktı. Aynı zamanda Celal Bayar Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olan bu doktorun bize yaptıklarını yayınlamanızı rica ediyoruz. Zira bugün itibariyle kendisi hakkında hukuki yollarla hakkımızı aramaya başladık. Böyle doktorlar istemiyoruz!” açıklaması yapıldı.

HASAN YÜKSEL DE AÇIKLAMA YAPTI

Yaşanan olay sosyal medyada gündem oldu.

Bunun üzerine Prof. Dr. Hasan Yüksel bir açıklama yaptı.

Yüksel açıklamasında arbede yaşadığı kişinin kendisine küfür ettiğini ve psikolojik anormalliği olduğunu iddia etti.

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Etiketler; #İzmir #doktor #saldırı
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