Haşlanmış Mısır Kaç Kalori? Faydaları, Kilo Yapar Mı?

Haşlanmış Mısır Kalori ve Besin Değerleri, Haşlanmış Mısırın Faydaları Nelerdir?, Kilo Yapar Mı, Diyette Yenir Mi?, Haşlanmış Mısır Zararları ve Yan Etkileri, Haşlanmış Mısır Nasıl Saklanır?, Yumuşacık 5 Farklı Haşlanmış Mısır Tarifi,

Ana vatanı Güney Amerika’da Meksika ve Peru olan mısır, buğdaygiller familyasına ait bir tür tahıldır. Un ve yağ üretiminde yaygın olarak kullanılabilen bu tahıl için sıcak iklim uygun koşullar oluşturur. Yetiştiği coğrafyanın özelliklerine göre yapısı değişebilen mısır, ülkemize ilk kez 1860 yılında Amerika kıtasından getirilmiştir. Buğday ve pirinçten sonra en geniş ekim alanına sahiptir; bunun nedeni ülke topraklarımızın mısır üretimine elverişli olmasıdır.

Özellikle Karadeniz kıyı kesiminde mısır ve mısıra dair un ve yağ sıklıkla kullanılmaktadır. Mısır ekmeği, mısır unu ve mısır özü yağı dışında genel olarak mutfaklarımızda sıkça kullandığımız bir besin. Gerçek bir sinema deneyiminin yanında iyi gidecek elbette patlamış mısır, sevilen sokak lezzetleri arasında köz mısır ve haşlanmış süt mısır, özellikle salatalara tazelik katan konserve mısırlar bu yaygın tüketimin en belirgin örnekleri şüphesiz.

Köz mısır ya da haşlanmış mısıra işlek bir caddede, herhangi bir köşe başında, sahilde ya da semt pazarlarında rahatlıkla rastlayabiliriz. Ekonomik fiyatları, etrafa yayılan o enfes kokusu ve tüm bunlara eşlik eden lezzeti pek çoğumuzun sevdiği bir atıştırmalığa dönüştürüyor mısırı. Peki, 1 haşlanmış mısır kaç kalori, yerken hiç düşündünüz mü? Diyette olanlar, kilosuna dikkat edenler ve tüm merak edenler için haşlanmış mısır kalori ve besin değerleri bu yazıda detaylarıyla incelendi.

Haşlanmış Mısır Kaç Kalori?

Haşlanmış mısır besin değerleri açısından zengin bir kaynaktır. Ortalama bir boyuttaki haşlanmış mısır 1 dilim ekmek yerine geçer. Aynı zamanda lifli bir tahıl olduğundan tok tutma özelliğine sahiptir. Potasyum başta olmak üzere folik asit, sodyum, diyet lifi ve fosfor içerir. 1 koçan haşlanmış mısır besin değerleri; 20.98 gr karbonhidrat, 3.41 gr protein, 1.5 gr yağ, 2.4 gr lif, 2 mg sodyum, 123 mg potasyum, 6 mg kalsiyum, 65 iu A vitamini, 0.59 oranında demir içerir.

Peki, haşlanmış süt mısır kaç kalori? Haşlanmış mısır kalori değerleri nasılmış, hep birlikte inceleyelim:

1 koçan haşlanmış mısır kaç kalori? 1 adet haşlanmış mısır kaç kalori? 1 koçan (100 gr) haşlanmış mısır 96 kcal

1 orta bardak (100 gr) haşlanmış mısır 96 kcal

1 büyük bardak (200 gr) haşlanmış mısır 192 kcal

1 çorba kaşığı (10 gr) haşlanmış mısır 10 kcal

Haşlanmış Mısır Kilo Yapar Mı? Diyette Yenir Mi?

Mısır, tahıl grubu besinleri arasında yer alır. Lif açısından zengin bir kaynak olmasıyla diyet listelerinde yer alabilir. Elbette pişirilme şekillerinin bu aşamada etkisi büyük. Yağsız ve tuzsuz haşlanmış mısır kalori ve besin değerleri ideal düzeyde olacaktır. Diyet lifi içermesi, az miktarda tüketilse de tok tutabilecek özelliğe sahip olduğu gibi B grubu vitaminleri içeriği ile de hem besleyici hem de iştah kapatıcıdır. Bu özelliklerinin akabinde beslenme uzmanları, zayıflama sürecinde olanların ara öğünlerde büyük olmamak kaydıyla haşlanmış mısır yemesinde bir sakında görmemektedir.

Lif içeriğinin yanı sıra kabızlık giderme ve bağırsak çalıştırma gibi faydaları da bulunan mısır, diyet sırasında meydana gelen kabızlık sorununa çare olabilir. Sindirimi kolaylaştırır. Yanında bol su tüketerek faydalı etkilerini maksimum düzeyde görebilirsiniz. Özetle demek oluyor ki, diyette mısır yemek size kendinizi tok hissettireceği gibi mide ve bağırsak sorunlarınıza da iyi gelecektir. Altını çizmek istediğimiz nokta, haşlanmış mısırı tuzlamadan, yağ ilave etmeden bol su eşliğinde -ölçülü miktarlarda- tüketmeniz. Orta boy bir mısır sağlıklı ve yeterli olacaktır. Yani, haşlanmış mısır diyette yenebilir.

Haşlanmış Mısırın Faydaları Nelerdir?

Lif içeriği sayesinde çabuk acıkmayı önler, uzun süre tok tutar. Özellikle diyet ara öğünlerinde, gün içinde açlık hissettiğiniz zamanlarda haşlanmış mısır yiyebilirsiniz.

Mevsiminde tüketilen haşlanmış mısır faydaları içeriğindeki vitamin ve minerallerden alır. B grubu vitaminleri, folik asit, demir, potasyum, manganez ve kalsiyum içerir.

Kadınlar için regl dönemi sancıları, idrar yolu enfeksiyonları gibi problemlere karşı etkili çözümler içerir. Ağrılı bir adet dönemindeyken ya da idrar yolu enfeksiyonu geçirdiğinizde haşlanmış mısır yiyebilirsiniz.

Başta demir olmak üzere lif ve folat (folik asit) içeriği sayesinde kansızlık için doğal bir ilaç niteliğindedir. Kansızlık, halsizlik, gün içinde çabuk yorulma, enerji düşüklüğü gibi durumlarda haşlanmış mısır enerji verecektir.

Kabızlık, şişkinlik, sindirim ve mide sorunlarına iyi gelir. Haşlanmış mısır yiyerek kabızlığınızı giderebilirsiniz. Mideniz haşlanmış mısırı kolay sindirecektir.

B grubu vitaminleri sayesinde hafızayı güçlendirir.

Haşlanmış Mısır Zararları ve Yan Etkileri

Guatr hastalarının haşlanmış mısırı düzenli tüketmesi tavsiye edilmemektedir.

Aşırı tüketimi kilo alımına sebebiyet verebilir.

Kabızlığı giderdiği gibi fazla yediğiniz takdirde ishal olabilirsiniz.

Haşlanmış Mısır Nasıl Saklanır?

Haşlanmış mısır, özellikle yaz mevsiminde bol bol yetişir. Semt pazarlarında, manav ve marketlerde sıklıkla karşılaşabilirsiniz. Bu dönemde, üretim bolluğundan dolayı fiyatları da ekonomiktir. Haşlanmış mısır yeme deneyimini dört mevsime taşıyabilmek isteyenler için haşlanmış mısır saklama yöntemi arayışları başlar.

Taze mısırı bütün olarak ya da ortadan ikiye bölerek buzluğunuzda uzun süreler boyunca saklayabilirsiniz. Dilerseniz, mısır tanelerini koçanından ayırarak mısır konservesi de yapabilir veya bu şekliyle de buzdolabı poşetlerine paylaştırıp dondurabilirsiniz. Kullanmadan önce buzunun çözülmesini beklemeniz gerekir. Havasını iyice aldığınız mısırları, ağzı sıkıca kapatılmış buzdolabı poşetlerinde yaklaşık olarak bir sene kadar muhafaza edebilirsiniz.

Haşlamalık mısırların uzun süre saklayabileceğiniz bu tarif mutfakta işinize yarayacak. Böylelikle uzun kış akşamlarında canınız her çektiğinde mısır haşlayabilir, yumuşacık enfes kokulu lezzetiyle içinizi ısıtabilirsiniz!

Yumuşacık 5 Farklı Haşlanmış Mısır Tarifi

1) Tüm Detaylarıyla Haşlama Mısır Tarifi

Haşlama mısırın tarifi olur mu demeyin. İpuçlarını doğru izlediğinizde lezzetine doyum olmayacak bir deneyim yaşayabilirsiniz. Süt, küp şeker, mısır iç kabukları bu aşamada fark yaratan detaylar olacak. Dışarıda satılan haşlanmış mısırların tadını kendi mutfağınızda alabileceğiniz bu tarifte yapılış aşamaları sizler için fotoğraflandı. Diğer tüm detaylar için linke tıklayın.