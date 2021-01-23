Haftada bir kez tüketin! Akciğere ve öksürüğe birebir

Salep kış aylarında vazgeçilmez içecektir. Tarçınla veya zencefille de tüketilen salebin faydaları saymakla bitmiyor. Salebin akciğer sağlığı üzerinde de olumlu etkileri olduğunu söyleyen Diyetisyen Öznur Akgöz, "Salep haftada 1-2 kez tüketilebilir. Zencefil ve tarçın eklenerek tüketilmesi, faydalarını artıracaktır." dedi.

DHA'da yer alan habere göre Esenler Medipol Üniversitesi Hastanesi’nden Beslenme ve Diyet Uzmanı Öznur Akgöz, salebin faydalarını şöyle sıraladı:

"Salep içerisinde nişasta, şeker, glukomanna gibi karbonhidratlar, protein, yağ, A ve C vitamini, kalsiyum, fosfor ve potasyum içermektedir.

İçerisindeki besin ögeleri sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir ve akciğer sağlığı üzerinde olumlu etkileri vardır.

Salebin içerisindeki yumuşak kıvam müsilaj etkisinden gelir. Bu sayede bağırsak hareketlerini artırır, tokluk sağlar, boğazı yumuşatır, öksürüğü azaltır ve hazımsızlığa iyi gelir.

Her besin gibi fazla miktarda tüketildiğinde kaşıntı, alerji gibi durumlar görülebilir.

Bu dönemde sürekli öksürerek boğazımızın tahriş olmaması için içilebilir. İçerisine şeker ilave edildiğinde kalorisi artıyor. Böylece oldukça sağlıklı olan bu içecek fazla tüketildiğinde kalori artışına neden olabilmektedir."

"AKTARDAN TOZ HALİNDE TÜKETMEKTE FAYDA VAR"

Piyasada bulunan hazır paketli saleplerin nişasta ve şeker ilaveli satıldığını vurgulayan Akgöz, salebin aktardan toz halinde alınarak tüketilmesini önererek şunları söyledi:

“Hazır satılan paketler yerine aktardan toz salep satın alınarak 1 litre süte 1 tatlı kaşığı kadar koyulup, içerisine de istenilen ölçüde şeker ilave edilerek hazırlanabilir. Ara öğünlerde 1 fincan ya da haftada 1-2 kez kullanılmasını tavsiye ederim.”

"ZENCEFİL VE TARÇIN İLAVE EDİLEBİLİR"

Salebin üzerine tarçın ve zencefil eklenerek içilmesinin kan şekeri için de faydalı olduğunu vurgulayan Akgöz, “Tarçın biraz şekerli bir tat uyandırıyor ve kan şekerini düzenlemesi için tercih edilebilir. Salep içine zencefil de ilave ederek bağışıklık sistemini daha çok güçlendirebiliriz.” dedi.