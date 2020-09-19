Fahrettin Koca: Salgında tekrar bir şiddetlenme yaşıyoruz
Fahrettin Koca: Salgında tekrar bir şiddetlenme yaşıyoruz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir Valiliği'nde açıklamalarda bulundu.
Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle:
Gün içinde incelemelerimizi tamamladıktan sonra akşam genel bir değerlendirme yapacağım.
Corona virüs salgınında tekrar bir şiddetlenme yaşıyoruz.
Artış ülkenin her tarafında aynı değil.
İzmir'de 1 ay öncesine göre yüze 42 vaka artışı var. İzmir'de 445 filyasyon ekibi sahada çalışıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir Valiliği'nde açıklamalarda bulundu.
Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle:
Gün içinde incelemelerimizi tamamladıktan sonra akşam genel bir değerlendirme yapacağım.
Corona virüs salgınında tekrar bir şiddetlenme yaşıyoruz.
Artış ülkenin her tarafında aynı değil.
İzmir'de 1 ay öncesine göre yüze 42 vaka artışı var. İzmir'de 445 filyasyon ekibi sahada çalışıyor.
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