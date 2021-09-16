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Fahrettin Koca illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı

4-10 Eylül tarihlerini kapsayan 100 bin kişi içindeki toplam vaka sayıları açıklandı. Vaka sayısının en fazla arttığı il, Kilis oldu.

Fahrettin Koca illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı
16 Eylül 2021 Perşembe 22:33

Sağlık Bakanlığı tarafından, koronavirüs ile mücadele kapsamında yürütülen aşılama çalışmaları devam ediyor.

Bakanlık, koronavirüs ile mücadelede atılan adımları ve vaka sayılarındaki değişimleri, il il haftalık olarak açıklayarak vatandaşları bilgilendiriliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden 4-10 Eylül tarihlerini kapsayan 100 bin kişi içindeki 1 haftalık toplam koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.

Bakan Koca, paylaştığı bilgilere, vaka yoğunluğunun artışını gösteren bir harita ile grafik de ekledi.

KİLİS, ERZİNCAN, MALATYA İLK ÜÇTE

Açıklamaya göre vaka yoğunluğu 1 hafta öncesine göre en fazla artan 10 il; Kilis, Erzincan, Malatya, Karabük, Kastamonu, Erzurum, Adıyaman, Kayseri, Tokat, Sinop oldu.

"DAHA DİKKATLİ OLMALISINIZ"

Bakan Koca, bu illerde olan vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"4-10 Eylül arasında, 100 bin kişi içinde BİR HAFTALIK TOPLAM yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz.

4-10 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Kilis, Erzincan, Malatya, Karabük, Kastamonu, Erzurum, Adıyaman, Kayseri, Tokat, Sinop! Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız."

Fahrettin Koca illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı #1

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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