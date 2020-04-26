Dünya Sağlık Örgütü Açıkladı! Covid-19 Hastalarından İyileşenler Koronavirüse Tekrar Yakalanacak Mı?

Açıklamada, çogunlukla tüm ülkelerde Kovid-19 hastalığından sağlıgına kavuşan insanlara "bağışıklık pasaportu" veya "risksiz sertifikası" verme kararına karşı uyarı yaptı. Böyle bir uygulamanın salgının artma riskini çogaltacağı dikkat çekildi.

Kovid-19'dan iyileşen ve antikorları olan vatandaşlarımızın ikinci bir Kovid-19 enfeksiyonundan korunduğu konusunda bir kanıtı olmadığı alanında dikkat çekti yaptığı o kritik açıklamada, "Pandeminin bu süresinde , bir 'bağışıklık pasaportu' veya 'risksiz sertifikanın' doğruluğunu garanti etmek adına antikor aracılı bağışıklığın etkinliği konusunda yeterli kanıt bulunmamaktadır ." ifadesinde bulundu.

AKCİĞERDE TEK TÜK KALABİLİR'

Koronavirüs testi için örneğin genellikle burun ve ağızdan alındığına dikkat çeken Prof. Dr. Kara, "Bugün 'kesinlikle virüs vücuttan tamamen atıldı, o nedenle negatif çıkıyor' dememiz biraz zor. Biz örneği genellikle burnun arka tarafından, ağzın arka tarafından alıyoruz. Sayısı çok çok azalıp da orada değil de akciğerlerde tek tük kalabilir mi? Kalabilir. İşte bu dönemde örneği biz ağız ve burundan aldığımızda örnek sonucumuz negatif çıkıyor olabilir. Böyle bir olasılığın olduğunu da mutlaka söylememiz gerekir" dedi.

'İKİNCİ KEZ HASTALANMA OLASALIĞI DÜŞÜK'

İyileşen Koronavirüs hastasından bir başka viral enfeksiyon geçirirken alınan örneğin de testin pozitif çıkmasına neden olabileceğini kaydeden Prof. Dr. Kara, "O nedenle de bugün Kore'den gelen 'insanlar ikinci defa hastalanıyor mu' sorusunun cevabını biraz daha bilgilerimiz ortaya çıktıkça söylememiz lazım. Tüm bu olasılıklar açıkçası bizim hala aklımızda tutmamız gereken şeyler. Korkalım mı? Bilgi gelinceye kadar bence korkmayalım. Çünkü hastalanan bir kişinin ikinci defa hastalanma olasılığı çok düşük ve o ihtimal şu anda biraz uzak görünüyor. İçimiz rahat olsun mu? Hayır, bu bilgiyi mutlaka takip edelim, ne olduğunu anlayalım. Ondan sonra tekrar konuşalım" değerlendirmesini yaptı.