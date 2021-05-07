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DSÖ'den Sinopharm aşısına acil kullanım onayı!

Dünya Sağlık Örgütü, Çin tarafından Sinopharm'ın geliştirdiği korona virüs (Covid-19) aşısına acil kullanımını onaylayarak, ilk defa batılı ülkelere ait olmayan bir aşıya onay vermiş oldu.

DSÖ'den Sinopharm aşısına acil kullanım onayı!
07 Mayıs 2021 Cuma 20:05

Dünya genelinde 156 milyondan fazla kişiye bulaşarak, 3 milyondan fazla ölüme neden olan yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı aşılamalar devam ederken, Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) bir aşıya daha acil kullanım onayı geldi. DSÖ, Çin merkezli Sinopharm şirketi tarafından korona virüse karşı geliştirilen aşıya acil kullanım onayı verdi. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus tarafından yapılan açıklamada, "DSÖ, Sinopharm aşısına acil kullanım onayı verdi. Böylelikle bu aşı güvenlik, etkinlik ve kalite açısından DSÖ onayını alan 6'ıncı aşı oldu" dedi.

Ghebreyesus ayrıca, Sinopharm aşısının onaylanması ile birlikte Covax kapsamında kullanılabilecek Covid-19 aşıları listesinin genişlediğini belirterek, bu gelişmenin ardından çeşitli ülkelerin Çin aşısına yönelik onay için güven verdiğini söyledi. Aşıya ilişkin mevcut verilerin incelendiğini ifade eden Ghebreyesus, aşının 18 yaş ve üzeri yetişkinlere iki doz halinde uygulanmasının tavsiye edildiğini aktardı.

Böylelikle ilk kez batılı ülkelere ait olmayan bir aşı DSÖ'den kullanım onayı almış oldu.
DSÖ, ilk olarak 31 Aralık'ta Pfizer-BioNTech firmasının ürettiği Covid-19 aşısının acil kullanımına onay vermişti. Daha sonra ise Oxford-AstraZeneca, AstraZeneca'nın aşı üreticisi Hindistan Serum Enstitüsü (SII) tarafından üretilen aşı, Moderna ve Janssen firmalarının ürettiği aşılara acil kullanım onayı verilmişti.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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