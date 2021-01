Çene kemiği erimiş olan hastalara zigomatik implant!

Çene kemiği eriyen hastalara zigomatik implant “İmplant tedavisi ağrısızdır!” Genel anestezi altında implant Kaliteli bir implant hangi özellikler taşır?

Ağız ve diş sağlığı konusunda son yılların en başta gelen tedavi biçimi implant, beraberinde bazı soruları da gündeme getiriyor. İmplantla ilgili merak edilen soruları yanıtlayan Sanita Diş Hastanesi Kurucusu ve Medikal Direktörü Diş Hekimi Hasan Serhat Aydilek kemik erimesi olan hastalarda da implant tedavisi yapılabileceğini söyledi.

Toplumun yüzde sekseninde en az bir diş eksiği bulunduğunu düşünürsek implant tedavisini olan ilginin son derece doğal olduğunu anlarız. Basit bir vida gibi görünen implantlar aslında birçok insanın hayatında çok önemli değişikliklere sebep olmakta. Örneğin eksik dişleri olan bir kişi yıllardır çaya batırıp yumuşatarak yiyebildiği bir simidi, implant tedavisinden sonra rahatlıkla çiğneyerek yiyebilmekte. Bu basit ayrıntı bile implant tedavisinin bu şekilde yaşamak zorunda kalan kişilerin hayatında ne büyük değişikliklere sebep olduğunu anlatmakta. İmplant tedavisinden önce diş eksikliklerini giderme yöntemleri sıkıntılı tedavilerdi. Eğer hasta bir dişi eksik ise o eksikliği önündeki ve arkasındaki dişleri kesip köprü yaparak çözebiliyordu. Ancak implant tedavisi ile birlikte sadece bir tane vida ile boşluğun önündeki ve arkasındaki dişleri hiç dokunmadan, onlara hiç zarar vermeden çok estetik ve kullanışlı bir diş yapabiliyor. Peki, bu tedavi nasıl yapılmakta? Ağrılı bir tedavi mi? Daha önemlisi kemik erimesi olan hastalar için de diş implant tedavisi yapılabilmekte midir? Bu anlamda merak edilen birçok soruyu Sanita Sağlık Grubu Kurucusu ve Medikal Direktörü Diş Hekimi Hasan Serhat Aydilek cevapladı.

“İmplant tedavisi ağrısızdır!”

Tedaviyi düşünenlerin en çok sordukları soru diş implantı tedavisinin ağrılı olup olmadığı. Hasan Aydilek'e göre bu konuda herkesin içinin rahat olabilir çünkü implant tedavisi ağrılı bir tedavi değil. Aydilek, özellikle de son yıllardaki anestezi ilaçlarının ağrıyı minimuma indirdiğinin altını çizerek, “İmplant tedavisinin diş ve dişetlerinin de ötesinde çene kemiği içerisine uygulanan bir vida olduğunu düşünmek bu sorunu içinden çıkılmaz bir duruma dönüştürür. Aslında hiç de ağrılı bir tedavi değildir. Ama bu duruma gelmiş bir hastaya ne kadar bunun aksini de söyleseniz zaten ikna olmayacaktır. Bu gibi durumlarda korkan hastalarımıza genel anestezi altında diş tedavileri uygulamaktayız. Günümüzde kullandığımız cerrahi ekipmanlar, lazer destekli cerrahi uygulamaları, ameliyat öncesi yapılan 3 boyutlu tomografi analizleri ve anestezi teknikleri, implant tedavisinin son derece kısa bir zamanda tamamen ağrısız ve sızısız yapılmasını sağlamaktadır. Günümüz teknolojisinde 1 implantın yapımı 3-5 dakika sürmektedir” diyor.

Genel anestezi altında implant

İmplant tedavilerinin genellikle lokal anestezi altında yapıldığını söyleyen Aydilek ama bazı özel durumlarda genel anesteziyi tercih ettiklerini belirtiyor. Diş tedavisinden aşırı derecede korkan çocuk ve yetişkinler, yüksek şeker ya da yüksek tansiyon rahatsızlığı olanlar, işlemlerde aşırı bulantı refleksi olanlar ya da çenedeki bir bölümü tümör kaplaması gibi nedenlerle genel anestezi ile implant yapılmakta.

Çene kemiği eriyen hastalara zigomatik implant

Diş implantı tedavilerinde en önemli konulardan biri de çene kemiğinin durumu. Çünkü kemik seviyeniz yeterli değilse implant tedavisinin başarı ihtimali geçmiş yıllarda düşüktü. Ama artık zigomatik implant ya da all on four gibi yeni teknikler kemik erimesi olan hastalar için net bir çözüm sunuyor. Hasan Serhat Aydilek özellikle de zigomatil implantın ileri derecede kemik erimesi hastalar için çok önemli bir tedavi şekli olduğunun altını çizerek, “Trafik kazaları ya da kanser gibi çeşitli hastalıklar çene kemiği kayıplarına yol açmakta. İleri derecede kemik erimesi yaşamış hastalarda artık kemik tozu tedavisine ihtiyaç duymadan implant yapabilmekteyiz. Buna uygun, özel, yeni çıkan implant teknolojileri var. Örnek olarak üst çene bölgesinde, arka taraflarda aşırı derecede erimiş, incelmiş, implant işleminin zor olduğu durumlarda zigomatik implant kullanarak rahatlıkla implant yapabilmekteyiz. Veya ön bölgedeki kemik dokusu sağlam ama arka taraflarda aşırı derecede incelme varsa kişinin ön bölgesindeki sağlam kemik dokusundan destek alarak kullandığımız bir teknikle rahatlıkla hem alt çeneye hem üst çeneye rahatlıkla implant tedavisi yapıp aynı zamanda sabit dişler de takabilmekteyiz. Günümüz teknolojisinde kısacası kemik tozu artık çok da kullanılan bir yöntem değil” şeklinde konuştu.

Kaliteli bir implant hangi özellikler taşır?

Kaliteli bir implantın hangi özellikleri taşıyıp taşımadığı noktasında da bilgilendirmelerde bulunan Aydilek, “Bu konu hasta adaylarının kafasını çok karıştırıyor. Gerekli onay mercileri tarafından kabul görmüş her implant kalitelidir. İmplant tedavisi ilk çıktığında bir iki tane firma vardı. Uygulayan hekim sayısı da o denli azdı ama günümüzde dünya üzerinde 600'ün üzerinde implant firması var ve bu işi yapan binlerce hekim var. Bu kadar yoğun yapılan bir tedavide, bu kadar çok marka arasında en iyi implant hangisi sorusunu hastalarımız tarafından sorulmakta? En iyi implant için belli kriterler açıklanmış durumda. Diş hekimlerinin yıllık kongrelerinde yapılan çalışmalarda, üniversitelerin klinik araştırmalarında en iyi implantın özellikleri belirlenmiş durumda. Şu an kabul gören kriterler şöyle: yüzey özelliği pürüzlendirilmiş olmalı, titanyum olmalı, çift bağlantılı olmalı gibi aslında diş hekimlerinin anlayacağı hastalarımızın çok anlamayacağı bir takım değerler var. Bu değerleri taşıyan Avrupa Birliği'nin Sağlık Bakanlığı'nın Amerika'daki FDA'in onay verdiği tüm implantlar kabul görebilir. Hastalarımız hekimlerine en iyi implant hangisi sorusunu sorarken FDA belgesi var mı, CE belgesi veya Sağlık Bakanlığı onayı var mı gibi sorularla bunu rahatlıkla öğrenebilirler. Biz Sanita Sağlık Grubu olarak genellikle yaptığımız implantlarda üç belgenin bir arada olmasını tercih ediyoruz. Zaten Sağlık Bakanlığı onayı olmayan bir implantı Türkiye'de bir hekim hastasına uygulayamaz. Bu belgeleri taşıyan implantlar da genellikle doktorlara ömür boyu garanti sunmaktadır. Bu ömür boyu garanti neyi kapsıyor? İmplantın herhangi bir parçasında kullanım esnasında kırılma, herhangi bir paçasında sıkıntı, vidasında düşme gibi birtakım sıkıntılar halinde veya implantın çene kemiğinden çıkması durumlarında, biz bunu kullanıcı hatası değilse, o implantı hem firma hem hekim ücretsiz olarak değiştirir. Bu garantiyi vermeyen bir firmanın ve kliniğin implantını kullanmak çok sağlıklı değildir” diyerek sözlerini sonlandırdı.