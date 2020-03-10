Canan Karatay Her Hastalığa şifa dedi,Esnaf Satış Hızına Yetişemedi !

Canan Karatay Her Hastalığa şifa dedi,Esnaf Satış Hızına Yetişemedi ! Canan Karatay Her Hastalığa şifa dedi, satışlar patladı Turşu Tüketiminin Sağlığa Faydaları Nelerdir Neden Probiyoti Almalıyız ?

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'ın, "Korona ve enfeksiyonların vücudumuza uğramaması için ev sirkesi, ev yoğurdu, ev turşusu, turşu suyu tüketin" açıklamasından sonra özellikle lahana turşusunda talep patlaması gözlerden kaçmadı.

Bir konferansında, turşu ve turşu suyun özellikle kış hastalıklarına çok iyi geldiği adeta şifa olduğuna değindi , özellikle Çin'de meydana gelen kovid-19 virüsüne karşı en başta savaş durumunda herkesin evinde yaptığı turşunun etkili olacağının da altını çizmişti.

Açıklamanın turşu satışlarının neredeyse uçtuğunu anlattı .Eskişehir İlin 'de turşu dükkanı ile geçimini sağlayan Güray Atalay isimli kişi , turşu satışları çok arttığını , özellikle lahana turşusu ve turşu suyuna olan taleplere yetişmez duruma gediğini aktardı. Bu durum esnafı sevindirmişti de

İşyeri sahibi Atalay, şunları anlattı : "Karatay hocamız son günlerde meydana çıkan korona virüse karşı savaş dahilinde turşu suyu ve lahana turşusunun çok daha etkili olacağının altını çizmişti . Tabi bunu duyurulunca halk çok yoğun ilgi duydu ve turşu suyu ve lahana turşuya olan talepler inanılmaz derecede çoğalttı . Özellikle lahana turşusuna çok yoğun talep yaşıyoruz

Çünkü uzmanların anlattığına göre lahana turşusunun faydaları çok daha fazla . İnsanların bağışıklık sistemini çok güçlü kılıyor . Karaciğerin yağlanmasına engel oluyor . Şekeri düzenleniyor. Aynı zamanda çoğunlukla lahana turşununun suyuda birçok derde deva. Ayrıca turşu suyu kilo vermeyede büyük yardımcı oluyor. Yemeklerin ardından içilirse şişkinliği engelliyor . Şuan Canan hocamızın bu konuyu bir daha gündeme taşıdığını insanlar medya aracıyla duydu O nedenle lahana turşuya olan talepler çok büyüdü. Gelen müşterilerim de aman virüse yakalanmayalım, aman hasta olmayalım diye dükkanın önünden geçenler bile bir bardak turşu suyu içiyor . Bunların talebi oldukça büyüdü bu durum güzel bir hal aldı."

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