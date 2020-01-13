İlaçlara dirençli Uyuz Salgını Konusunda Tedbirli Olalım Uyuz Hastalığından Korunma yolları Bitmek Bilmeyen Uyuz Salgınına Karşı Tedbirli Olalım Uyuz Hastalığı Belirtileri ! Uyuz salgını "Google’de en çok arama yapılan iller"
Bitmek Bilmeyen Uyuz Salgınına Karşı Tedbirli Olalım
İlaçlara dirençli Uyuz Salgını Konusunda Tedbirli Olalım Uyuz Hastalığından Korunma yolları Bitmek Bilmeyen Uyuz Salgınına Karşı Tedbirli Olalım Uyuz Hastalığı Belirtileri ! Uyuz salgını "Google’de en çok arama yapılan iller"
Türkiye genelinde uyuz vakalarında artış olduğu analiz edilmiştir , uyuz ilacında da sıkıntıların yaşandığı ilacın temin edilemediği iddia edilmişti.
Sağlık Bakanlığı ise ilaçlarla ilgili iddiaları yalanlamıştı.
Salgın haberleri sosyal medyada da hızla yayılırken vatandaşların tedirginliği de artıyor.
Uyuz salgını tedirginliği Google'da aramalarına da yansımış bulunmakta.
Peki, uyuz hastalığı nedir, , uyuz belirtileri nelerdir, uyuzdan nasıl korunulur?
Türkiye 'de ve İstanbul'da yaşayan kişiler uyuz salgını tedirginliği sürüyor. Geçen hafta çıkan salgın haberleri ve ilaçlarda sıkıntı yaşandığına dair iddialar sonrası gündemdeki yerini koruyor, sosyal medyada da sıkça konuşuluyor. Peki, uyuz hastalığı nedir, uyuz belirtileri nelerdir, nasıl kendimizi ve ailemizi koruyabiliriz?
"TEDAVİYE DİRENÇLİLER"
Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Emel Erdal Çalıkoğlu, vakalarla ilgili olarak uyuz vakaları ile polikliniklere başvuru beklenenin üzerinde olduğunu ve dermatoloji uzmanlarının 'Eskisine göre çok fazla uyuz vakası karşımıza çıkıyor. Tedaviye de çok dirençliler' diye açıklamada bulunmuştu.
"İLAÇ SIKINTISI VAR" İDDİASI
İstanbul Eczacı Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu ise, ilaç firmalarının uyuzda salgını artacağı öngörülmediğini ve bu sebeple ilaç sıkıntısı yaşandığını dile getirmişti. Özellikle göçmenlerin olduğu il ve ilçelerde vakalarda çoğalma olduğuda de öne sürülmüştü.
SAĞLIK BAKANLIĞI: İLAÇ SIKINTISI SÖZ KONUSU DEĞİL
Sağlık Bakanlığı tarafından uyuz ilacı bulunamadığı iddialarına ilişkin yapılan açıklamada "Herhangi bir ilaç sıkıntısı söz konusu değildir. Mevcut stok ve üretim miktarları önümüzdeki dönemde de bir sıkıntı yaşanmayacağını göstermektedir" denilmişti.
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