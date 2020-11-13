0
0
0
0
0
13
0
0

Bakanın örnek gösterdiği Tekirdağ için korkutan harita

Bakanın örnek gösterdiği Tekirdağ için korkutan harita Bakanın örnek gösterdiği Tekirdağ için korkutan harita

Bakanın örnek gösterdiği Tekirdağ için korkutan harita
13 Kasım 2020 Cuma 00:08

Bakanın örnek gösterdiği Tekirdağ için korkutan harita

Bakan Koca'nın örnek gösterdiği Tekirdağ için korkutan harita! - Son Dakika Milliyet

Çin'den yayılan korona virüs salgını bütün dünyaya korku salmaya devam ediyor. Son günlerde ülke genelinde korona virüs salgını vaka sayıları artış gösteriyor. Daha önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın korona virüs vaka sayısı ve salgınla mücadele konusunda örnek il gösterdiği Tekirdağ'da son bir ayda korona vaka sayıları oldukça arttı. Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinde üç ay öncesine kadar beyaz ve hafif şekilde mavi olan Tekirdağ kırmızıya büründü. Hayat Eve Sığar uygulamasından alınan iki ayrı aya ait korona virüs yoğunluk haritası arasındaki farka bakan vatandaşlar hayretler içerisinde kalıyor. Üç ay öncesine kadar örnek il gösterilen Tekirdağ da son zamanlarda riskli il durumuna geldi.


 

İlgili Galeriler
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 10 Mayıs
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber