Bakan Koca:  Türkiye'de Şu An Tespit Edilmiş Bir Koronavirüs Vakamız Bulunmamaktadır !

Sağlık Bakanı Koca dünyayı Alt üst eden ve 3000'nin üzerinde cana kıyan lanet koronavirüs salgınıyla ilgili çok önemli açıklamalar yaptı...

Virüs konusunda vatandaşların önlemleri de ihmal etmemesi gerektiğini anlattı ve Ülke olarak almış olduğumuz önlem örnek olma vaziyetindedir.

''Çin’in Vuhan kentinden meydana gelerek başta Tayland, Japonya, Güney Kore ve az vaka bulunmak ile beraber ABD’de görüldüğünü biliyoruz.eğer ilk başta Çin Türkiye kadar önlem alsa asla büyümezdi

YALANDAN KORONA VAR DİYENLER BİR BİR HESAP VERECEK

Ensonhaber.com web sitesinin haberinde yer alan sağlık bakanın açıklamasında yer verilen "İstanbul ilimiz Ümraniye’de korona virüs vakasının ulaştığı ve hatta hayatını kaybeden kişilerin dahi bulunduğuna dair bir whatsapp grubuna yer verilerek yaygaranın git gide arttığı ve vatandaşı adeta paniklettiği konusunda söylentilerin aslının kesinlikle olmadığına emin olun …bunu yapan kişi yalnızca tiyatro. O şahısların emniyet tarafından bugün yarın tutuklanacağına eminim. Ben o kişilerin tiyatrocu olduğundan da şüphe etmiyorum . Bu kadar mizansen olabilir. Bu kadar içerik ancak tiyatrocu tarafından sergilenebilir. Dediklerinin hiçbiri gerçek değil, tamamen senaryo Virüs bulaştı deyip te milleti paniğe sokanlar bir bir hesap verecek."

Türkiye Korona virüs ile savaş konusunda adeta örnek bir ülke halini almıştır yurt dışı seyehatleri yapan türk vatandaşlarımıza hava limanlarında sağlık bakanlığımız aracılığı ile gereken araştırmalar yapılmış ve her hangi bir korona virüs vakasına rastlanmamıştır.Sağlık bakanlığımız gereken hasasiyeti fazlasıyla göstrmiş olup Türkiye de korona virüsün yayılması yönünden yapılan haberler asla gerçeği yansıtmamaktadır itibar edilmemesi tavsiye edilir

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