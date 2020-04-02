Bakan Duyurdu: Zamanı dolan sağlık raporları geçerli olacak!, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Kronik hastaların 1 Ocak ve sonrası süresini tamamlayan sağlık raporları ve ilaçlara ait reçeteleri ikinci bir bildiriye kadar geçerli olacak.

Bakan Duyurdu: Zamanı dolan sağlık raporları geçerli olacak!

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Kronik hastaların 1 Ocak ve sonrası süresini tamamlayan sağlık raporları ve ilaçlara ait reçeteleri ikinci bir bildiriye kadar geçerli olacak.

Bakan Selçuk, yazılı bildirisinde, kronik hastaların ve yüksek risk bölümünde olan reçete yazdırmak için sağlık hizmeti sunucularına müracaat etme mecburiyeti geçici olarak ortadan alındı anımsattı. Bu zaman kapsamında , ilaç ve tıbbi malzeme ücretlerinin de Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığı ile karşılanacağının altını çizdi Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile savaş kapsamında , Sosyal Güvenlik Kurumu tedbirleri kapsamında kullanılan yeni karar ile alakalı şu bilgileri aktardı :

"Kronik hastalarımızın 1 Ocak ve devamında süresi geçen sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir habere kadar kayıda geçmiş olacak. Bu alanda , kronik hastalığı sebebi ile kronik hastalara verilen raporlara bağlı olarak ilaç ve tıbbi malzeme alan hastalarımızın tekrar reçete düzenletmelerine de gerek yoktur."

Yeni düzenlemeyle 1 Ocak ve 1 Mart tarihleri içerisinde raporları sona eren kronik rahatsızlık sahibi kişler herhangi bir mağduriyet ile karşı karşıya kalmayacak . Daha önce bir aylık verilen ilaçlar da üç aylık olarak verilebilecek.