Aleo Vera Nedir? | Sağlık İksiri Aleo Vera Suyu Evde Nasıl Yapılır? Aloe Vera nedir ?, Aloe Vera nasıl yetişir?, Aleo Vera suyu nasıl yapılır?, Ne kadar içmelisiniz?, Aloe vera hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak için; Aloe vera nasıl kullanılır, ne işe yarar? Aloe vera çeşitleri nelerdir? Evlerde süs bitkisi olarak yaygın şekilde kullanılan Aloe vera, çok faydalı şifalı bir bitkidir. Detaylar Haberde...

Aloe vera, besin açısından inanılmaz zengin bir bitkidir. Jel 150'den fazla besin maddesini içerir. Taze yapılmış aloe vera jelinin içinde şunlar vardır.

A, C, E, B12 vitamini, folik asit ve kolin. Kırışıklıklar ve cilt sarkmasını, saç dökülmesini önler. Kalsiyum, krom, bakır, selenyum, manganez, magnezyum, potasyum, sodyum ve çinko mineraller içerir. Bu mineraller kemik, diş, sinir dokusu ve cilt ve saç pigmentleri oluşturmak için ihtiyacımızı karşılar.

Salisilik asit : Aspirin de kimyasal formda bulunan salisilik asit başka bir şeyde bulunmaz

Salisilik asit, doğal bir ağrı kesicidir ve anti-bakteriyel ile anti-inflamatuar etkilere sahiptir. Akne, kepek, siğiller ve nasır tedavisinde yararlıdır.

Saponinler: Antiseptik etkisi vardır; ve tıkanmış gözeneklerin açılmasına yardımcı olur.

8 enzim: Bunlar gıda şeker ve yağ yakmak, besinlerin sindirimi ve emilimi artırmaya yardımcı olur. Cilt üzerine uygulandığında, bu enzimler inflamasyonu azaltarak yaraların daha hızlı iyileşmesine yardımcı olur.

Aloe Vera nasıl yetişir?

Evinizde Aleo Vera çiftliği yapabilirsiniz. Güneş ve haftada iki kez su vererek çok rahat bir şekilde büyütebilirsiniz.

Eğer soğuk iklimlerde yaşayorsanız o zaman aleo verayı evinizin içinde büyütmeniz gerekir. Aleo vera evinizin içinde yetişirse evin havasındaki toksinleri de temizler.

Aleo vera suyunu içebilirsiniz. Yeni kesilmiş bir yaprağın suyunu hızlı şekilde tüketin.

Aleo Vera suyu nasıl yapılır?

Adım 1 : Aleo veranın alt yapraklarını (daha olgun ve dolgun yaprakları) su için kullanabilirsiniz. Keskin bir bıçakla tabana yakın bir kesin.

Adım 2 : Kesilen yerden bir kaç dakika sarı bir sıvı çakır. Bu sıvı özellikle kabızlık ilacı olarak kullanılır. Bu sarı sıvıyı saç veya cilt güzelliğiniz için kullanmayın tahrişe neden olabilir.

Adım 3 : Kestiğiniz yaprakları yıkayın. Keskin bir bıçak kullanarak yaprakların dikenli kenarlarını kesin. Sonra yaprağı dikine olarak ikiye kesin. İçindeki jeli kaşıkla çıkarın.

Adım 4 : İsterseniz bu jeli yiyebilirsiniz. Bu sümüksü jel tatsızdır.

Adım 5 : Bir meyve suyu yapmak istiyorsanız blenderin içine aloe hamurunu yerleştirin ve pürüzsüz oluncaya kadar karıştırın. Alternatif olarak, bir peynir rendesi kullanarak hamuru rendeleyin.

Ayrıca, tek seferde tüm yaprak kullanmak zorunda değilsiniz. Bir hafta bozulmadan kalabilir.

Ne kadar içmelisiniz?

2 günde bir 3 çay kaşığı kadar yiyebilirsiniz. Daha fazla tüketmeyin istenmeyen etkileri olabilir.

Sabah ya da yemeklerden önce, yani aç karnına aloe vera suyu almak en iyisidir.

Not: Hamile kadınlar ve küçük çocukların içten aloe vera almamalıdır. bu konuda doktora danışmak iyi olacaktır.

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