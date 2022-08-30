Akciğeri temizleyen mucize bitkiler nelerdir?, Akciğer Sağlığı

Babam 20 senedir sigara içiyor, geçenlerde akciğerleri iflas aşamasına geldiğinde, doktorun önerdiği bu sebze babamın imdadına yetişti Şimdi hergün mutlaka bu yapraklardan yiyen babam akciğerlerinin gençlikteki gibi nefes aldığını söylüyor.⭐ Akciğerleri temizleyen bu mucize ile ilgili tüm detay anlattım. Buradan mutlaka okuyun, sevdiklerinize iletin .. sağlıcakla kalın ..

Akciğer kanseri dünyada her yıl yaklaşık olarak 1 milyon 300 bin kişinin ölüme sebep oluyor. Her nefesle hücrelere oksijen sağlayan akciğerleri kanserden korunmak için gerekli vitamin, mineral ve antioksidanların besinler yoluyla alınması gerekiyor. Peki akciğerleri korunmak için tüketilmesi gereken besinler nelerdir?, kamusaati.com okurlarımız için tek tek araştırarak aşağıdaki yazımızda belirttik sağlıklı günler dileriz...

TERE Keçiboynuzu Sarımsak Zencefil Üzüm çekirdeği Kereviz Keçiboynuzu, akciğerlere detoks sağlıyor Akciğerlerin sağlıklı olması için ilk olarak toksinlerden arınması gerekmektedir. Keçiboynuzu, akciğerlerin toksinlerden arınmasını sağlayan kısacası detoks etkisi yaratan bir besindir. Akciğeri temizleyen ve kansere karşı koruyucu etkisi ile ön plana çıkan keçiboynuzu, su ile kaynatılarak tüketilebilir. Astım ve benzeri akciğer hastalıklarının iyileşme sürecinde de fayda gösterdiğine dair birçok çalışma mevcuttur.

Akciğerlere doğal antibiyotik “sarımsak”

Solunum sisteminin en önemli organı olan akciğerlerin tam bir kapasiteyle çalışmasını destekleyen besinlerden biri de sarımsaktır. Antibiyotik etki gösteren sarımsak, içerdiği pek çok vitamin ile akciğer kanserine karşı koruyucudur. Sebze ile pişirilerek her yemekte tüketilebilen bir baş sarımsak ya da yemeklerin yanında tüketilebilen çiğ sarımsak, akciğerleri doğal bir antibiyotik olarak temizler.

Zencefil, akciğerlerden zararlı maddeleri atar

Kirli hava, sigara gibi faktörler nedeniyle akciğerler zamanla sağlığını kaybedebilmektedir. Tüm bu kötü faktörlerden uzak durmanın yanı sıra akciğerleri temizlemek için besinlerin gücüne de başvurmak gerekir. Akciğerlerin temizlenmesi için ihtiyaç duyulan önemli besinlerden biri de zencefildir. Zencefil, akciğer için tehlike yaratabilecek toksin ve parçacıkları temizlemeye yardımcıdır. Çay olarak demleme şeklinde tüketilebilir ya da su içinde bekletilerek tüketilebilir. Yarım baş zencefil ve bir tutam tere atılarak bekletilen bir litre sudan her gün 2 fincan kadar tüketilmesi akciğerlerin temizlenmesine katkı sağlayabilir.

Kontrolsüz hücrelere dur diyen yeşil güç “tere”

Folik asit, demir, kalsiyum, linolik yağ asidi ve C-E-A vitaminleri içererek tam bir vitamin ve mineral deposu olan tere; akciğerler için olmazsa olmaz bir besindir. Yeşil besinler arasında özellikle akciğerleri temizleme konusunda oldukça etkilidir. İçerdiği vitamin ve mineraller ile akciğerlerde kontrolsüz hücrelerin oluşmasını engeller ve kansere karşı koruyucu etki oluşturur. Hijyenik koşullarda yıkandıktan sonra salata olarak ya da biraz su içerisinde bekletilerek direkt tüketilebilir. Yıkandıktan sonra tekrar yeni bir su içinde bir süre bekletilebilir ve bu şekilde suyu da içilebilir.

Üzüm çekirdeği kuvvetli bir antioksidan

Kanser oluşumunun engellenmesi için vücutta antioksidan miktarının arttırılması gerekmektedir. Kuvvetli bir antioksidan olan üzüm çekirdeği ya da ekstresi, vücudun ihtiyacı olan gereksinimi sağlayarak akciğer kanserine karşı koruyucu etki gösterir. Vücudun oluşturduğu serbest radikallerle savaşarak akciğerleri korur. Üzüm yerken bazı kişiler genellikle çekirdeklerini çıkarmak eğilimi gösterir. Oysaki özellikle siyah üzümün çekirdeği asıl sağlık kaynağıdır. Üzüm çekirdekleri ile tüketilmelidir.

Mevsim sebzesi kereviz sofranızda olsun

Kereviz özellikle akciğer kanserinde koruyucu bir rol oynayan önemli bir besindir. Kanserojen pek çok maddenin oluşmasında negatif etki yaratan kereviz, sebze yemeği şeklinde pişmiş ya da salatalar da çiğ olarak tüketildiğinde akciğerleri temizler. Akciğerlerde oluşabilecek olan hastalıklara ve nitrozaminlere karşı koruyucu etki sağlar. Kereviz, mevsiminde haftada 2-3 defa tüketilebilir.

Dünya Sağlık Örgütü Tarafından En Faydalı Sebze Seçildi…



Babam 20 senedir sigara içiyor, geçenlerde akciğerleri iflas aşamasına gelmişti ki, doktorun önerdiği bu sebze babamın imdadına yetişti.. ‼

Şimdi hergün mutlaka bu yapraklardan yiyen babam akciğerlerinin gençlikteki gibi nefes aldığını söylüyor.

Akciğerleri temizleyen bu mucize ile ilgili tüm detayları anlattım. Buradan mutlaka okuyun, sevdiklerinize iletin.. sağlıcakla kalın..

En faydalı sebze ve meyveler belli oldu. ABD’de yapılan araştırmaya göre, sebzeler besin değeri bakımından meyveleri geride bıraktı. Sebzelerin meyvelerden daha faydalı olduğunu ortaya çıkaran araştırma en faydalı sebzenin ‘tere’ olduğunu belirledi. Liste başında ise sürpriz bir sebze var: Tere Dünya sağlık Örgütü günde en az 5 kez meyve sebze yemeyi öneriyor. Bu öneriden yola çıkan Amerikalıbilim adamları yaptıkları araştırma ile en sağlıklı sebze ve meyveleri belirledi. Lif, potasyum, protein, kalsiyum, B12, A ve D vitaminleri bakımından sebzeler meyvelere fark attı.

Besin değeri en yüksek olan sebze olarak ise tere seçildi.

Terenin Faydaları Terenin Kadın Hastalıklarına Faydaları:

Terenin içerdiği mineraller kadınların adet döngüsüneyardımcı olabilir. Adet bozukluklarını girebilir. Bunun yanında bebek emziren annelerin süt artışını sağlar, çünkü tere yüksek derecede demir ve protein içermektedir. Genelde tere doğumdan sonra annelere tavsiye edilir. Sponsorlu Bağlantılar Tere Sindirim Sistemi İçin Faydalıdır: Tere kan arındırır ve bunun sayesinde iştah açıcı özelliği vardır. Laksatif ve müshil olarak kabızlık sırasında kullanılır, kabızlık sorunlarını kısa sürede giderme özelliği vardır. Terenin tohumlarıyla balın karıştırılmasıyla elde edilen kür yardımıyla aynı zamanda dizanteri hastalığı tedavi edilebilir. Terenin tohumlarının suda kaynatılarak inceltilir ve bu şekilde tüketilir. Bağırsak hareketine katıda bulunur. Bağırsakların temizlenmesini sağlar. Böylece aynı zamanda kilo vermeyi kolaylaştırır.Tere Solunum Yolları Sağlığına İyi Gelir: Tere tohumu aynı zamanda çiğnenerek tüketilebilir. Bu uygulama öksürük, baş ağrısı, astım ve bronşit tedavilerinde kullanılabilir. Nefes açıcı özelliği vardır. Hafif nefes daralma sorunlarını ortadan kaldırabilir. Özellikle astım hastalığından kaynaklanan şiddetli öksürükleri azaltabilir. Tere Kansızlığa İyi Gelir: Tere düzenli olarak tüketildiğinde anemi hastalığını hafifletebilir. Kan yapıcı özelliği vardır. Demir açısından zengin olan tere tohumu hemoglobin düzeyini de arttırabilir. Bu özelliği aynı zamanda demir eksikliğinden kaynaklanan kemik hastalıkları, saç dökülmeleri ve kırılgan tırnak yapılarının ortadan kalkmasına yardımcı olabilir. Diyabete İyi Gelir: Bu konuyla alakalı yeterince araştırma yok fakat şimdiye kadar yapılan araştırmalar diyabet hastalığı için bir tehdit oluşturmadığını ortaya koymuştur. Tam tersi tere tohumlarının içerdiği bazı maddeler kan şekerini dengelediğini ortaya koymuştur.

Dozu hakkında bir bilgi olmadığı için doktorunuza danışarak tüketmenizi öneririz. Tere Kansere Yakalanma Riskini Azaltır: Tere tohumu kanser hastalıklarına neden olan serbest radikkalere karşı etkili antioksidanlar içermektedir. Bu antioksidan özelliğinden dolayı doğal olarak dokularda kanser hücrelerinin verdiği zararlı etkileri ortadan kaldırabilir veya kanser hücrelerinin yıkıcı etkilerini azaltabilir. Tere Zayıflamayı Sağlar: Daha önce terenin sindirim sistemi ve özellikle bağırsaklar üzerinde çok etkili faydalarının olduğunu yazmıştık. Bağırsak hareketlerinin zayıf olması kilo vermeyi zorlaştırır, bağırsakların sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlayan tere böylece kilo vermeye yardımcı olur. Bunun dışında tere, yağ yakan hücrelerin sağlıklı bir şekilde çalışmasını destekler.Tere Saç ve Cilt Sağlığını Korur: Tere, suda kaynatılarak saçlara uygulandığında saç sağlığını korur, içerdiği demir başta olmak üzere diğer mineral ve vitaminler sayesinde saçların kırılganlıklarını ortadan kaldırır ve sağlıklı yumuşak bir görünüm kazandırır. Tere Göz Sağlığını Korur: Özellikle tere otunun içerdiği bol miktardaki A vitamini göz sağlığı için önemlidir. Yaşlılığa bağlı olarak ortaya çıkan katarakt hastalığı başta olmak üzere birçok göz hastalığına yakalanma riskini azalatır. Tere Sigaranın Zararlarını Azaltır: Bu konuyla alakalı son zamanlarda yapılan araştırmalar sigaranın ciğerlerde ve dokularda meydana getirdiği hasarları azalttığını ortaya koymuştur. Bu yüzden özellikle sigara içenlerin tereyi ve tere tohumunu kaynatarak günde 1-2 bardak içmelerini öneririz.

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