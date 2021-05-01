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5 tane ceviz yiyin, 4 saat bekleyin! Etkisine inanamayacaksınız

Cevizin faydaları saymakla bitmiyor. Ceviz hem vitamin hem de mineral deposu olarak bilinir. Kanseri önleyici bir etkiye sahip olan ceviz birçok hastalığa karşı da koruyucu kalkan görevi görür. Peki yüksek besinli bir gıda olan cevizin faydaları nelerdir?

5 tane ceviz yiyin, 4 saat bekleyin! Etkisine inanamayacaksınız
01 Mayıs 2021 Cumartesi 16:08

Yeni yapılan bir araştırma bir avuç ceviz yemenin kalp krizini hızla önlediğini gösteriyor.

Araştırmada insanlar bir avuç ceviz yedikten 4 saat sonra, kan damarlarının esnekliğinde ve kolesterol seviyelerinde iyi kan akışına yardımcı olacak düzeyde bir gelişme kaydedildi.

 

5 tane ceviz yiyin, 4 saat bekleyin! Etkisine inanamayacaksınız

Düzenli olarak ceviz yemek ya da ceviz yağı içmek, riski yüksek oranda düşürüyor ve sizi kalp krizine karşı düzenli olarak koruyor.

 
5 tane ceviz yiyin, 4 saat bekleyin! Etkisine inanamayacaksınız

Cevizin ve ceviz yağının kalbe faydalarını ortaya koyan araştırmanın sonucu; bunların düzenli tüketiminin bizi kardiyovasküler hastalıklardan koruduğu yönündeydi.

5 tane ceviz yiyin, 4 saat bekleyin! Etkisine inanamayacaksınız
Beslenme profesörü Dr. Penny Kris Eterton, "Ve sadece bir avuç ceviz ya da ceviz yağını haftada 4 gün tüketerek kalp krizi riskini anlamlı bir şekilde azaltabilirsiniz" diyor.
devamı aşağıda
 
5 tane ceviz yiyin, 4 saat bekleyin! Etkisine inanamayacaksınız

Bu çalışmada özellikle; daha sağlıklı olabilmeniz için her gün ihtiyacınız olan porsiyon belirlendi. Sadece 3 yemek kaşığı (51 g) ceviz yağını içerseniz kan damarlarınızın kondisyonunu 4 saat içinde geliştirmiş oluyorsunuz.
 

 
5 tane ceviz yiyin, 4 saat bekleyin! Etkisine inanamayacaksınız
Ceviz yağının özellikle endotelyal hücrelerin sağlamlığı için çok faydalı olduğu kanıtlandı. Bu hücreler kan damarlarını hizalıyor ve damarların esnekliğinde önemli bir rol oynuyor.
 
5 tane ceviz yiyin, 4 saat bekleyin! Etkisine inanamayacaksınız
Ceviz, Omega 3 (alfa-linolenik asit) açısından en zengin ağaç yemişidir. Yüksek Omega 3 alımının, kalp-damar hastalıkları riskini azalttığı belirlenmiştir.
 
 
5 tane ceviz yiyin, 4 saat bekleyin! Etkisine inanamayacaksınız

Akdeniz tipi beslenmenin önemli bir parçası olan ceviz, kalp hastalıkları riskinin %30, inme riskinin ise %49 azaltıldığı Predimed çalışmasında da kilit bir gıda olarak öne çıkmıştır.

 
5 tane ceviz yiyin, 4 saat bekleyin! Etkisine inanamayacaksınız

Batının tipik beslenme şekline eklenen cevizin, sperm canlılığı, hareketliliği ve morfolojisinde iyileşme sağladığı belirlenmiştir.
 

 
5 tane ceviz yiyin, 4 saat bekleyin! Etkisine inanamayacaksınız
Ceviz, yaygın olarak tüketilen yemişler ve yer fıstıkları arasında en yüksek oranda polifenol içeriğine sahiptir.
 
5 tane ceviz yiyin, 4 saat bekleyin! Etkisine inanamayacaksınız

Polifenollerin büyük çoğunluğu antioksidandır ve kalp hastalıkları ve kanserden korunmada güçlü bir rol oynadığı bilinmektedir.

 
5 tane ceviz yiyin, 4 saat bekleyin! Etkisine inanamayacaksınız

Günde 56 gram ceviz tüketmenin, organ yağlanması görülen aşırı kilolu bireylerde endotelyal işlevi geliştirdiği görülmüştür. beslenme düzenine eklenen ceviz, bireylerin kilo almasına neden olmamıştır.
 

 
5 tane ceviz yiyin, 4 saat bekleyin! Etkisine inanamayacaksınız

Günde 42 gram ceviz tüketmenin, kalp-damar hastalıklarının iki risk faktörü olan non-hdl kolesterolü ve apolipoprotein-b'yi anlamlı düzeyde azalttığı tespit edilmiştir.

 
5 tane ceviz yiyin, 4 saat bekleyin! Etkisine inanamayacaksınız

Yüksek miktarda ceviz tüketimi, kadınlarda tip 2 diyabet riskinde anlamlı bir azalmayla ilişkilendirilmiştir.
 

 
5 tane ceviz yiyin, 4 saat bekleyin! Etkisine inanamayacaksınız
Ceviz dahil olmak üzere daha yüksek miktarda yemiş tüketiminin, ileri yaşlarda alzheimer gibi hastalıkları önlemede etkili olduğu; genel bilişsel kabiliyette iyileşme sağlayabildiği ve halk sağılığı açısından kolaylıkla kullanılabilecek bir ürün olduğu ifade edilmiştir.

 

5 tane ceviz yiyin, 4 saat bekleyin! Etkisine inanamayacaksınız

Cevizin, kalp-damar hastalıklarında iki önemli risk faktörü olan düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterolünü (yaklaşık %9-16) ve kan basıncını (diyastolik kan basıncını yaklaşık 2-3 mm hg) azalttığı ortaya koyulmuştur.
 

 

5 tane ceviz yiyin, 4 saat bekleyin! Etkisine inanamayacaksınız
Ceviz, sağlıklı bir beslenme düzeninde kanseri önleyici bir seçenek olarak yer almalıdır.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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