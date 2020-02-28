Türkiye NATO ile Acil Toplanıyor Türkiye Suriye Savaşı Resmen Başladı, Diyarbakır 8.Ana Jet Üssünden ard arda F16 savaş uçaklarımız havalanmaya başladı, Suriye'de bulunan Tunceli ve Kıbrıs Komando tugaylarına Ruslar tarafından Bombalı saldırı yapıldığı ve çok sayıda şehidimizin olduğu söylenmektedir Şehit Sayımız konusundaki resmi açıklamalar geldikçe sitemizde yayınlayacağız
Türkiye NATO ile Acil Toplanıyor Türkiye Suriye Savaşı Resmen Başladı
Türkiye NATO ile Acil Toplanıyor Türkiye Suriye Savaşı Resmen Başladı, Diyarbakır 8.Ana Jet Üssünden ard arda F16 savaş uçaklarımız havalanmaya başladı, Suriye'de bulunan Tunceli ve Kıbrıs Komando tugaylarına Ruslar tarafından Bombalı saldırı yapıldığı ve çok sayıda şehidimizin olduğu söylenmektedir Şehit Sayımız konusundaki resmi açıklamalar geldikçe sitemizde yayınlayacağız
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ve Türkiye Göçmenlere Avrupa'ya kara ve deniz kapılarını açtı
NATO acil toplantıya çağrıldı
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