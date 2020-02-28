0
0
1
0
0
0
0
5

Türkiye NATO ile Acil Toplanıyor Türkiye Suriye Savaşı Resmen Başladı

Türkiye NATO ile Acil Toplanıyor Türkiye Suriye Savaşı Resmen Başladı, Diyarbakır 8.Ana Jet Üssünden ard arda F16 savaş uçaklarımız havalanmaya başladı, Suriye'de bulunan Tunceli ve Kıbrıs Komando tugaylarına Ruslar tarafından Bombalı saldırı yapıldığı ve çok sayıda şehidimizin olduğu söylenmektedir Şehit Sayımız konusundaki resmi açıklamalar geldikçe sitemizde yayınlayacağız

Türkiye NATO ile Acil Toplanıyor Türkiye Suriye Savaşı Resmen Başladı
28 Şubat 2020 Cuma 00:36

Türkiye NATO ile Acil Toplanıyor Türkiye Suriye Savaşı Resmen Başladı

Türkiye NATO ile Acil Toplanıyor Türkiye Suriye Savaşı Resmen Başladı, Diyarbakır 8.Ana Jet Üssünden ard arda F16 savaş uçaklarımız havalanmaya başladı, Suriye'de bulunan Tunceli ve Kıbrıs Komando tugaylarına Ruslar tarafından Bombalı saldırı yapıldığı ve çok sayıda şehidimizin olduğu söylenmektedir Şehit Sayımız konusundaki resmi açıklamalar geldikçe sitemizde yayınlayacağız

Türkiye Suriye Savaşı Adım Adım Son Dakika Bilgileri Resmi Açıklamalar En Doğru Bilgiler TIKLAYINIZ

ve Türkiye Göçmenlere  Avrupa'ya kara ve deniz kapılarını açtı

NATO acil toplantıya çağrıldı

Etiketler; #türkiye suriye savaşı #turkey war #suria war #turkei war #idlib savaşı
İlgili Galeriler
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 8 Mayıs
Tarihte bugün 8 Mayıs
Tarihte bugün 7 Mayıs
Tarihte bugün 7 Mayıs
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Bahadır aslan .. - 1 saat önce
Nato ne demek istemiş? "Türkiye rusyanin ne mal olduğunu anlar.Nasil bir ittifakayız ?Sözde müttefikler...
Yanıtla Beğenme(0)

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber