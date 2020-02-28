Türkiye NATO ile Acil Toplanıyor Türkiye Suriye Savaşı Resmen Başladı, Diyarbakır 8.Ana Jet Üssünden ard arda F16 savaş uçaklarımız havalanmaya başladı, Suriye'de bulunan Tunceli ve Kıbrıs Komando tugaylarına Ruslar tarafından Bombalı saldırı yapıldığı ve çok sayıda şehidimizin olduğu söylenmektedir Şehit Sayımız konusundaki resmi açıklamalar geldikçe sitemizde yayınlayacağız

Türkiye NATO ile Acil Toplanıyor Türkiye Suriye Savaşı Resmen Başladı

Türkiye NATO ile Acil Toplanıyor Türkiye Suriye Savaşı Resmen Başladı, Diyarbakır 8.Ana Jet Üssünden ard arda F16 savaş uçaklarımız havalanmaya başladı, Suriye'de bulunan Tunceli ve Kıbrıs Komando tugaylarına Ruslar tarafından Bombalı saldırı yapıldığı ve çok sayıda şehidimizin olduğu söylenmektedir Şehit Sayımız konusundaki resmi açıklamalar geldikçe sitemizde yayınlayacağız

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SON DAKİKA!

Hatay Valisi, İdlib'de düzenlenen hava saldırısında şehit sayımızın 29'ye yükseldiğini açıkladı.

ve Türkiye Göçmenlere Avrupa'ya kara ve deniz kapılarını açtı

Şu ana kadar açıklanan resmi rakamlara göre 29 şehitdimizin ve çok sayıda ağır yaralı mehmetçimizin bulundugu yönünde yapılan açıklamalar sonrasında beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından devletin Zirvesi acil olarak Toplandı ve şu an

Suriye'deki gelişmeleri takip ediyorlar sosyal medyada paylaşılan asılsız Haberlere inanılmaması ve Türk milletinin sağduyulu olarak devletten gelecek açıklamalarla itibar etmesi önemle rica olunur F16 savaş uçakları tarafından vurulmaya başlanan Suriye idlib'te Rus ütlerinin de vurulduğu idda ediliyor.

Şuan Suriye İle Resmen Savaşa Girmiş Olarak gözüksekte Aslında Suriye Rusya ve İranla Dolaylı olarak bir savaşa girdik

NATO acil toplantıya çağrıldı

Diyarbakır 8.Ana Jet Üssünden ard arda F16 savaş uçaklarımız havalanmaya başladı

4 adet Tsk Ağır Taarruz Helikopterinin Suriye Hava Sahasını geçti

4 adet Tsk Ağır Taarruz Helikopterimiz, yaralı askerlerimizi getirmek için Suriye Hava Sahasını geçerek idlibe ulaştı

Rejim kaynakları Lazkiye'de 2 Büyük Patlama yaşandığı bilgisini geçiyor.

4 adet Tsk Ağır Taarruz Helikopterimiz, yaralı askerlerimizi getiren konvoyumuza eşlik etmek için Suriye Hava Sahasını geçerek idlibe ulaştı

NATO son dakika açıklaması

Nato: umariz turkiye Rusya nin ne oldugunu görür denildi

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Suriye rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib'deki saldırılarını kınadı ve saldırılara son vermeleri çağrısında bulundu