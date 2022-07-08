9 Temmuz Cumartesi 2022 Resmi Gazete Kararları

Akbank müşterileri bu sabah mobil bankacılık işlemlerinde hatayla karşılaştı. Uygulama üzerinden işlem yapamayan vatandaşlar, tepkilerini sosyal medya üzerinden paylaştı. Konunun kısa sürede gündem olmasının ardından Akbank tarafından yapılan açıklamada, "Sistemlerimizde yoğunluk nedeniyle yavaşlama ve aksamalar yaşıyoruz. Tüm birimlerimiz konuyla ilgili çalışmakta olup sürece dair bilgilendirme yapmaya devam edeceğiz. Yaşadığınız aksaklıktan dolayı özür dileriz." denildi.