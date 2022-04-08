9 Nisan Cumartesi 2022 Resmi Gazete Kararları

Bir Zamanlar Çukurova'nın 7 Nisan tarihli son bölümünde, Dizinin final sahnesinde Züleyha'nın olduğu toplantıda belediye başkanı olan teyzesi Lütfiye hanım aniden fikret diye ayağa kalkarak kapıya koştu. Fikret'e Ne Oldu?, Mersin Younda kaza ı yaptı?, Fikret Ödü mü?, Telaşlı bir biçimde biten dizide akıllara Fikret öldü mü? sorusunu getirdi. İşte, Bir Zamanlar Çukurova son bölüm full HD izleme ekranı ve bu hafta yaşananlar.