9 Kasım Çarşamba 2022 Resmi Gazete Kararları

Türk Hava Yolları (THY) çok sayıda personel alımı, zabıta alımı, eleman alımı, memur alımı ve işçi alımı ne zaman yapacak, Türk Hava Yolları (THY) insan kaynakları açık iş pozisyonları, güncel iş ilanları haberimizin detayında.. Türk Hava Yolları (THY), bin 100 pilot ve bin 500 kabin memuru olmak üzere personel alacak.