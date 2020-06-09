9 Haziran 2020 Salı TC Resmi Gazete Kararları

9 Haziran Salı burç yorumları merak ediliyor. 9 Haziran Salı günü Ay, Oğlak burcunda ilerliyor. Bu durum günlük burç yorumlarını nasıl etkileyecek? Koç burcunun, Ay Merkür karşıtlığının etkisiyle sinirsel gerginliklere dikkat etmesi gerekiyor. Boğa burcu için bugünlerde yurt dışı ve yabancılarla ilgili konular önemli hale gelebilir. Haftanın son günü günlük burç yorumları ilgiyle takip ediliyor. İşte 9 Haziran Salı 2020 Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu yorumları…