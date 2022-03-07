8 Mart Salı 2022 Resmi Gazete Kararları

2022 fitre miktarı sorgulanıyor, 2022 filtre ne kadar olacak?, Diyanet Fitre Bedeli Kaç TL?, fitre ve zekat kimlere verilir kimlere verilmez?, sorusuna herkes yanıt aranıyor. Din İşleri Yüksek Kurulu, 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2023 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarını açıkladı. İşte 2022 fitre bedeli…