8 Aralık Perşembe 2022 Resmi Gazete Kararları

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, katıldığı televizyon programında Şırnak'ta yapılan petrol keşfine ilişkin konuştu. Bölgede kuyu sayısını 10 ve üzerine çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen Bakan Dönmez, "Açıkladığımızda da göreceksiniz son dönemde karada yapılmış en büyük keşiflerden birisi olabilir. Bunun için biraz daha zamana ihtiyacımız var" dedi.