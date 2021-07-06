7 Temmuz Çarşamba 2021 Resmi Gazete Kararları

CHP'nin "dostlar ittifakında" yer alan üyeler birbirine girdi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın "Bütün partilerle diyalog halindeyiz, görüşmediğimiz tek parti HDP" sözlerine sandıktaki ortakları HDP'li Sibel Yiğitalp'den cevap geldi. İYİ Parti'yi ırkçılıkla suçlayan Yiğitalp, Aydın'ın sözlerini paylaşarak "Irkçılığınızda boğulun" dedi. TBMM'de İyi Parti ve HDP'li vekiller arasında çıkan tartışmada HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, 'İyi Parti, size söylüyorum: Size rağmen, içinde bulunduğunuz ittifaka, HDP ve PKK'ya içinde gönül vermişlerin de olduğu insanlar oy verdi. Şu an koltuklarınızda HDP'nin oylarıyla oturuyorsunuz. Bu ittifakta, CHP ile yaptığınız ittifakta HDP'nin oylarının etkisi vardır. Ne yapacaksınız şimdi? Ne diyeceksiniz şimdi buna?' demişti. CHP'nin dostları arasında patlak veren ikinci kavga, ittifakın pimini çekti.