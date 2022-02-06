7 Şubat Pazartesi 2022 Resmi Gazete Kararları

Zonguldak’ta 84 kamu yatırımının toplu açılış törenine video konferans yöntemiyle bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bugüne kadar vesayeti nasıl devreden çıkardıysak, terör örgütlerinin başını nasıl ezdiysek, darbecileri nasıl püskürttüysek, küresel baronların oyunlarını nasıl bozduysak, Allah’ın izniyle hayat pahalılığı meselesini de çözeceğiz" dedi.