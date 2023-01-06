7 Ocak Cumartesi 2023 Resmi Gazete Kararları

Mini etekle ders anlatan öğretmen hangi okulda, Özel bir eğitim kurumunda görev yapan ve ekonomi öğretmeni olduğu öğrenilen genç kadının ders anlatırken giyim tarzı sosyal medyada tartışma konusu oldu. Mini etekle ders anlatan öğretmene tepki gösteren de var savunan da.