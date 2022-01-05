6 Ocak Perşembe 2022 Resmi Gazete Kararları

6 Ocak Perşembe Resmi gazete eyt son dakika, Bugünkü Resmi Gazete, Cumhurbaşkanlığı Kararları, resmi gazete atamalar, KHK karaları, görevden almalar Resmi Gazete'de hangi karar ve yönetmelikler yayımlandı?
6 Ocak Perşembe tarihli ve 31709 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, Atama Kararları bugünkü Resmi Gazete Kararları'nda yer aldı. TC Resmi Gazete'de hangi karar ve yönetmelikler yayımlandı? Resmi Gazete bugün...
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5062)
–– Aday Çırak ve Çıraklar ile İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören, Staj veya Tamamlayıcı Eğitime Devam Eden Öğrencilerin Ücretlerine İlişkin Alt Sınırlar ile Bu Ücretlere Yönelik Devlet Katkısı Ödemelerinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5063)
–– Kastamonu ve Manisa İllerinde Bulunan Bazı Alanların Orman Sınırları Dışına Çıkartılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5064)
YÖNETMELİKLER
–– Yerli Aksam Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 22/9/2021 Tarihli ve E: 2017/17, K: 2021/59 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 23/11/2021 Tarihli ve 2019/22333 Başvuru Numaralı Kararı
YARGITAY KARARLARI
–– Yargıtay 3, 4 ve 9. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar
İLÂN BÖLÜMÜ
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.
5 Ocak Çarşamba 2021 tarihli ve 31710 sayılı Resmi Gazete tamamı için TIKLAYINIZ
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