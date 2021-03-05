şubat rapor
şubat rapor
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doğum parası 2021
doğum parası 2021
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2021 bedelli askerlik
2021 bedelli askerlik
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Kpss başvuru tarihleri
Kpss başvuru tarihleri
0
lgs
lgs
0
Lgs Konuları 2021
Lgs Konuları 2021
0
POMEM parkur bilgileri
POMEM parkur bilgileri
0
112 acil çağrı merkezi personel alımı
112 acil çağrı merkezi personel alımı
0
vergi dilimi asgari ücret
vergi dilimi asgari ücret
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vergi dilimi
vergi dilimi
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6 Mart Cumartesi 2021 Resmi Gazete Kararları

6 Mart Cumartesi 2021 tarihli ve 31415 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi,Gemi Adamları İaşe Bedeli ve Savunma Sanayii Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, Atama Kararları bugünkü Resmi Gazete Kararları'nda yer aldı. TC Resmi Gazete'de hangi karar ve yönetmelikler yayımlandı? Resmi Gazete bugün...

6 Mart Cumartesi 2021 Resmi Gazete Kararları
05 Mart 2021 Cuma 20:43

6 Mart Cumartesi 2021 tarihli ve 31415 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Türk Parası Kıymetini Korumu Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, Atama Kararları bugünkü Resmi Gazete Kararları'nda yer aldı. TC Resmi Gazete'de hangi karar ve yönetmelikler yayımlandı? Resmi Gazete bugün...

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Gemi Söküm Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– KOSGEB Destek Programları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Bayburt Üniversitesi Spor Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Uşak Üniversitesi Balkan Ülkeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Uşak Üniversitesi Su ve Toprak Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Uşak Üniversitesi Yeşil Ekonomi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
GENELGE
–– 2021 Mehmet Âkif ve İstiklâl Marşı Yılı ile İlgili 2021/6 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
TEBLİĞLER
–– Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ
–– Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2020/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/10)
–– 702 Sayılı Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 4/A Maddesi Uyarınca 2021 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ
KURUL KARARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 04/03/2021 Tarihli ve 10061 Sayılı Kararı
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2019/9 (Değişik İşler), K: 2021/2 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2019/11 (Değişik İşler), K: 2021/3 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2017/15 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/23 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2017/23 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/24 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2017/31 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/25 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2017/35 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/26 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2018/32 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/27 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2019/1 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/28 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2017/37 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/29 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2018/15 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/30 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.

6 Mart Cumartesi 2021 tarihli ve 31415 sayılı Resmi Gazete tamamı için TIKLAYINIZ

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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