6 Kasım Pazar 2022 Resmi Gazete Kararları

Engelli Konut Kredisi Almak İçin Gereken Evraklar Nelerdir?, 2022 Yılında engelli konut kredisinin faiz oranları bankalara göre değişiklik gösterir. %0,5 ile %1.5 arasında değişen faiz oranları ile engelliler için konut kredisi verilme imkanı vardır. Devlet bankaları ile özel bankalar arasında da faiz ve kredi olanakları açısından değişiklik meydana gelmektedir. Engelli konut kredisi alma koşulları engel türüne ve durumuna göre değişiklik gösterir.