6 Eylül Pazartesi 2021 Resmi Gazete Kararları

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin taklidini yapan kişi ile görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü. Kanser hastası komedyen standupçı Yunus Yuva'nın, Bahçeli'nin izni ile taklidini yaptığı ortaya çıktı. Öte yandan Bahçeli'nin Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek, videoyu paylaşıp dalga geçenlere Twitter hesabından tepki gösterdi. Çiçek, "Genel Başkanımızın yüksek toleransı ile gerçekleşen bu gösteri için kendi zihin bozukluğunuzla boşuna yorum yapmayın" ifadesini kullandı.