6 Eylül Pazar Resmi Gazete Kararları

İŞKUR tarafından 2020 yılı TYP (Toplum Yararına Program) başvurusu kapsamında özellikle işsizliğin yoğun olduğu dönemlerde, işsiz vatandaşlara hem gelir sağlamak hem de çalışma alışkanlıklarını devam ettirmek adına çalışmalar yürütülmektedir. TYP kapsamında katılımcı vatandaşlara asgari ücret düzeyinde ödeme yapılıyor. TYP'ye kabul edilenler noter kurası, liste veya yüzde seksen noter kurası, yüzde yitmi liste yöntemlerinden birisi ile belirlenmektedir.