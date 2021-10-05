6 Ekim Çarşamba 2021 Resmi Gazete Kararları

Vaka sayıları neden düşmüyor? Bilim Kurulu üyesi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, NTV canlı yayınına katıldı. Özlü, 'Vaka sayıları neden düşmüyor?', 'Aşıların etkinliği ne kadar sürüyor?' ve 'Covid ilacı aşıya alternatif olur mu?' sorularına yanıt verdi.