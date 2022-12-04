6 Aralık Salı 2022 Resmi Gazete Kararları

Son dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert tepki gösterdiği, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de sürekli zam yaptıkları için FETÖ ile irtibat ve ilişkisinin titizlikle araştırılması gerektiği konusunda çağrıda bulunduğu zincir marketlerle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ağrı'da zabıta ekiplerince denetim yapılan 5 market mühürlendi. Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı'dan da zincir marketlerle ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi.