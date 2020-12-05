6 Aralık Pazar Resmi Gazete Kararları

Yeni Yılda Üç Aylar Takvimi, 2021 Yılında Üç Aylar Ne Zaman Başlayacak, 2021 Yıllı Dini Ve Resmi Bayramlar Üç aylar ne zaman? 2021 Ramazan ne zaman başlıyor? soruları İslam aleminde soruluyor. Üç aylar Receb, Şaban ve Ramazan aylarını kapsıyor. Üç aylar bağışlanmak isteyenler için ibadet aylarıdır. İşte 2021 Ramazan ve üç aylar başlangıç tarihi...