5 Nisan Pazartesi 2021 Resmi Gazete Kararları

Kıdem tazminatı çalışanlar açısından büyük önem taşır. Genel olarak işten ayrılma sonrasında işveren tarafından ödenen kıdem tazminatı, çalışma hayatında en çok dava konusu olan alacakların başında gelir. Hal böyle olunca da kıdem tazminatı ile ilgili bir çok soru geliyor. Bu sorular arasında da ilginç konular var. Örneğin, kıdem tazminatı üzerindeki eşlerin hakları nelerdir? Veya vefat eden işçinin kıdem tazminatını eşi alabilir mi?