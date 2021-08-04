5 Ağustos Perşembe 2021 Resmi Gazete Kararları

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanan orman alanlarının tekrar kazandırılması görevinin Kültür ve Turizm Bakanlığı'na verildiğine yönelik iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, hem anayasa hem kanunlar gereği yanan orman arazilerinin öncelikle ağaçlandırılması hukuki bir zorunluluk olup görev yetkisi Tarım ve Orman Bakanlığı’ndadır” dedi. Ersoy, Kılıçdaroğlu'na "Siz bunları zaten biliyorsunuz ama gerçek dışı iftiralarınıza ısrarla devam ediyorsunuz" ifadeleriyle sert tepki gösterdi.