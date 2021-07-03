4 Temmuz Pazar2021 Resmi Gazete Kararları

Bakan Selçuk'tan bu yıl emekli olacak 400 bin kişiye mektup Bakan Selçuk'tan bu yıl emekli olacak 400 bin kişiye mektup Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu yıl emekli olacak yaklaşık 400 bin kişiye ulaştırılmak üzere bir mektup kaleme aldı. Selçuk, taze emeklileri halk eğitimi merkezi müdürlüklerinde bir yorgunluk kahvesi içmeye ve ücretsiz açılan kurslara katılmaya davet etti