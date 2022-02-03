4 Şubat Cuma 2022 Resmi Gazete Kararları

Şirketlereden bir şok daha! 4 bine yakın akaryakıt istasyonu kapanabilir 4 bine yakın akaryakıt istasyonu kapanabilir Son dönemde artan maliyetler ve düşük kar marjı nedeniyle akaryakıt istasyonları da zor günler geçiriyor. Bayiler kar marjlarının artırılmasını talep ederken, yaklaşık 4 bin bayi kapanma riski ile karşı karşıya bulunuyor.