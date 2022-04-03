4 Nisan Pazartesi 2022 Resmi Gazete Kararları

Emekli ikramiyesi 3 BİN TL OLDU mu?, Emekli ikramiyesine zam geldi mi?, Emekli ikramiyesi kaç lira oldu?, 2022 Emekli ikramiyesi ne kadar?, Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?, Emekli ikramiyesi, Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez yatırılıyor. İkramiyenin zamlanarak 3 bin TL olacağıyla ilgili söylentilerin ardından Emekli bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı ve ne zaman hesaplara yatırılacağı Memur, SGK ve BAĞKUR emeklileri tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, 2022 Ramazan ayında emekli bayram ikramiyelerindeki son durum...