4 Mart Cuma 2022 Resmi Gazete Kararları

Bugün 4 Mart 2022 Cuma Kayseri'de okullar tatil mi?, 4 Mart Cuma İncesu'da okullar tatil edildi mi? hangi illerde okullar kar tatili edildi, Okullara kar engeli!, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre çeşitli illerde yoğun kar yağışı beklenirken, birçok ilde de kar yağışı günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Olumsuz hava şartları taşımalı eğitime bir süre ara verilmesine neden oluyor. İller bir bir tatil haberini duyuruyor. Peki, hangi illerde okullar tatil oldu?