31 Mayıs Pazartesi 2021 Resmi Gazete Kararları

İkinci el araç fiyatlarının hızla yükselmesiyle vatandaşlar ucuz otomobil araştırması yapmaya başladı. Hasarlı, boyalı, yüksek kilometreli ve taksi çıkması araçlar diğerlerine göre daha ucuz. Bu tür araçların bazı modelleri 50 bin liranın altında fiyatlarla satılıyor. İşte Türkiye'de satılan en ucuz ikinci el araç modelleri.