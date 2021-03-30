31 Mart Çarşamba 2021 Resmi Gazete Kararları

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları bugün rekor kırdı. 30 Mart tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 1376'sı semptomatik olmak üzere 37 bin 303 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 3 milyon 277 bin 880'e yükseldi. Vefat sayısı 155 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 19 bin 925 oldu. Bugüne kadar vaka sayılarındaki en yüksek rakam, 8 Aralık 2020 tarihinde 33 bin 198 olarak kaydedilmişti.