31 Aralık Perşembe Resmi Gazete Kararları

MasterChef finali ne zaman? MasterChef Türkiye 2020 final tarihi kesinleşti! Şampiyon belli oluyor MasterChef büyük finali 3 Ocak Pazar akşamı ekranlara gelecek. Serhat ve Barbaros finalinde şampiyon belli olacak. 2020 MasterChef şampiyonu kim oldu? Serhat mı? Barbaros mu? Şampiyon Olacak İşte 2020 yılı şampiyonu