31 Ağustos Salı 2021 Resmi Gazete Kararları

31 Ağustos Salı 2021 tarihli ve 31585 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Kararları, resmi gazete kısa çalışma ödeneği, işten çıkarma yasağı, atanmalar görevden almalar işte bugünkü Resmi Gazete Kararları'nda yer aldı. TC Resmi Gazete'de hangi karar ve yönetmelikler yayımlandı? Resmi Gazete bugün...

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